Berlusconi | Nessun veto a un governo Lega-M5s ma non voteremo la fiducia

Governo - Berlusconi : nessun veto a intesa Lega-5s - ma no fiducia da Fi - : Il leader di Forza Italia ha aggiunto che l'eventuale accordo per un esecutivo non segnerà la fine della coalizione di centrodestra

Berlusconi : "Un governo M5s-Lega? Nessun veto ma niente fiducia" : Era attesa da ore e alla fine è arrivata puntuale la dichiarazione di Silvio Berlusconi sull'ipotesi di un governo Lega-M5s. "ll Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di Centro-Destra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla Lega, governo che avrebbe certamente ...

Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle - Berlusconi : 'Nessun veto - ma non voteremo la fiducia' - Lega : 'Non rompiamo l'alleanza' : Se però un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta ...

Berlusconi : nessun veto a governo M5s-Lega - ma non voteremo fiducia : "Non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda il Movimento 5 Stelle. Se però un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o ...

Di Maio cambia idea : 'Nessun veto su Berlusconi' : cambia idea, Luigi Di Maio . Ma il risultato è lo stesso: nessun governo. ' Silvio Berlusconi è il meno responsabile di questo stallo politico', dice il capo politico del Movimento 5stelle, Luigi Di ...

Governo - Salvini : "Provo fino all'ultimo". Di Maio : "Berlusconi? Nessun veto" : L'incarico dovrebbe arrivare entro stasera, ma il leader della Lega cerca una soluzione in extremis. Il Mef: "Anche senza manovra la gestione del debito non sarà un problema" Governo, Berlusconi: no ...

Di Maio : «Berlusconi? Nessun veto - i responsabili dello stallo sono altri» : Il capo politico di M5S «assolve» il leader di Forza Italia e se la prende con Salvini, Renzi e Martina. «Noi vogliamo un governo a due, non a quattro»

Di Maio : nessun veto su Berlusconi - volevamo un dialogo con la Lega : Il M5s "non pone alcun veto su Silvio Berlusconi, vuole semplicemente dialogare con la Lega". Lo ha precisato il candidato premier 5 Stelle, Luigi Di Maio, parlando dello stallo nella formazione del ...

Di Maio : «Berlusconi? Nessun veto - i responsabili dello stallo sono altri» : A sorpresa, o forse no viste le trattative serrate che si intrecciano dietro le quinte, Luigi Di Maio apre la giornata con un giudizio apparentemente positivo nei confronti di Silvio Berlusconi. «Il ...

'Nessun veto su Berlusconi - volevamo il governo con la Lega' - Di Maio - : Roma, 9 mag. , askanews, 'Non è un veto su Berlusconi è fare un governo che preveda due forze politiche, non quattro, abbiamo visto cosa succede con 4-5 forze politiche al governo , resta la nostra ...