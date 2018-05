Governo 5Stelle-Lega - Berlusconi si arrende : "non poniamo veti a nessuno" : È arrivata la svolta che stavano attendendo Salvini e Di Maio: Silvio Berlusconi non si opporrà ad un Governo M5S-Lega. L'ex Cavaliere non voterà la fiducia, ma al tempo stesso non romperà la storica alleanza con la Lega: "Da parte nostra non abbiamo posto e non poniamo veti a nessuno, ma non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un Governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere ...

Governo Lega-M5s - Berlusconi : 'Nessun veto - ma noi non voteremo la fiducia' - Di Maio : 'Ha prevalso la responsabilità' : "Se un'altra forza politica della coalizione ritiene di assumersi la responsabilità di creare un Governo con il M5s, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o ...

Berlusconi : "Nessun veto a un governo Lega-M5s ma non voteremo la fiducia" : Salvini e Di Maio avevano chiesto ancora tempo a Mattarella. In serata la nota del leader di Forza Italia: non saremo un alibi in caso di mancata intesa. Se ci sarà l'accordo non voteremo la fiducia ma valuteremo i provvedimenti di volta in volta

Governo - Berlusconi : nessun veto a intesa Lega-5s - ma no fiducia da Fi - : Il leader di Forza Italia ha aggiunto che l'eventuale accordo per un esecutivo non segnerà la fine della coalizione di centrodestra

Berlusconi : nessuna fiducia ma no veti a M5s-Lega. Fi no alibi : Roma, 9 mag. , askanews, nessuna fiducia ma neanche alcun veto. Silvio Berlusconi, con una nota, dà di fatto il suo via libera a un esecutivo M5s-Lega, a cui Forza Italia non darà un appoggio esterno, ...

Berlusconi : "Un governo M5s-Lega? Nessun veto ma niente fiducia" : Era attesa da ore e alla fine è arrivata puntuale la dichiarazione di Silvio Berlusconi sull'ipotesi di un governo Lega-M5s. "ll Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di Centro-Destra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla Lega, governo che avrebbe certamente ...

GOVERNO M5S-LEGA : OK DI Berlusconi/ Forza Italia a Di Maio e Salvini : “Nessun veto - ma non voteremo fiducia” : GOVERNO, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con BERLUSCONI. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:12:00 GMT)

Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle - Berlusconi : 'Nessun veto - ma non voteremo la fiducia' - Lega : 'Non rompiamo l'alleanza' : Se però un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta ...

Berlusconi - OK A GOVERNO M5S-LEGA/ Forza Italia a Di Maio e Salvini : “Nessun veto - ma non voteremo fiducia” : GOVERNO, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con BERLUSCONI. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:12:00 GMT)

Berlusconi : nessun veto a governo M5s-Lega - ma non voteremo fiducia : "Non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda il Movimento 5 Stelle. Se però un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i Cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o ...

DI MAIO - “NESSUN VETO SU Berlusconi. DIALOGO CON SALVINI”/ Giorgetti ‘prepara’ Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di MAIO e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:55:00 GMT)

Di Maio cambia idea : 'Nessun veto su Berlusconi' : cambia idea, Luigi Di Maio . Ma il risultato è lo stesso: nessun governo. ' Silvio Berlusconi è il meno responsabile di questo stallo politico', dice il capo politico del Movimento 5stelle, Luigi Di ...

Governo - Salvini : "Provo fino all'ultimo". Di Maio : "Berlusconi? Nessun veto" : L'incarico dovrebbe arrivare entro stasera, ma il leader della Lega cerca una soluzione in extremis. Il Mef: "Anche senza manovra la gestione del debito non sarà un problema" Governo, Berlusconi: no ...

Di Maio : «Berlusconi? Nessun veto - i responsabili dello stallo sono altri» : Il capo politico di M5S «assolve» il leader di Forza Italia e se la prende con Salvini, Renzi e Martina. «Noi vogliamo un governo a due, non a quattro»