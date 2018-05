Berlusconi | nessun veto a governo M5s-Lega | ma non voteremo fiducia

DI MAIO - “NESSUN VETO SU Berlusconi. DIALOGO CON SALVINI”/ Giorgetti ‘prepara’ Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di MAIO e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni". La replica di Salvini(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:55:00 GMT)

Di Maio : «Berlusconi? Nessun veto - i responsabili dello stallo sono altri» : Il capo politico di M5S «assolve» il leader di Forza Italia e se la prende con Salvini, Renzi e Martina. «Noi vogliamo un governo a due, non a quattro»

Berlusconi : "Nessun appoggio esterno a un governo M5s-Lega - non accettiamo veti" : Il Carroccio chiede a Berlusconi di far partire un esecutivo con i 5 Stelle ma il no di Forza Italia è netto. Il capo politico dei pentastellati: "Si voti a giugno". L'ex premier: "La spallata a Di Maio? Non ripicca, ma dignità". E lancia Gentiloni in caso di elezioni in estate

