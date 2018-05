Berlusconi dice sì al governo Lega-M5S : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Se la Lega intende assumersi la responsabilità di fare un governo con i cinque stelle, non ”saremo certo noi a porre veti o pregiudiziali”, ma non voteremo la fiducia. A sottolinearlo è Silvio Berlusconi in una lunga nota diffusa in serata, annunciando di essere pronto a dare il via libera a un esecutivo giallo-verde con l’astensione responsabile dei suoi parlamentari. “Da parte nostra ...

Governo - che succede se Berlusconi "benedice" l'accordo tra Salvini e Di Maio : Assedio della Lega e dei forzisti filoSalviniani a Silvio Berlusconi che è restio a concedere l'appoggio esterno di Forza Italia ad un Governo retto da 5 stelle e Lega. Ma, raccontano fonti azzurre, il...

Silvio Berlusconi dice no alla linea di Gianni Letta e al governo del presidente. Messaggi minacciosi dalla Lega : Dopo il secco 'no' a Sergio Mattarella , subito al voto subito? Lega e FdI insistono su luglio, Forza Italia frena: 'Riteniamo che il voto in estate non sia adatto per garantire la partecipazione come ...

M5s - Mulè (FI) vs Padellaro : “Comportamento delinquenziale”. “E’ Berlusconi ad aver violato codice penale” : Polemica a L’Aria che Tira (La7) tra l’ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, e il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. L’ex direttore di Panorama stigmatizza con toni fermi i 5 Stelle: “Non hanno chiesto un incarico di governo, ma continuano a fare le belle statuine. E si divertono un giorno a sparare contro il Pd, un giorno a sparare contro Forza Italia, un giorno a sparare contro Salvini“. ...

Beppe Grillo : “Berlusconi ci dice nazisti? Lui è da psichiatria” : Beppe Grillo durante il suo spettacolo risponde a tono agli insulti rivolti da Berlusconi al M5S: "Il badante della nipote di Mubarak ci vede come nazisti, siamo all'apoteosi della psichiatria".Continua a leggere

Berlusconi : la gente dice che con il M5S si sente come gli ebrei con Hitler : ... «L'altro giorno stavo dando una mano a delle persone e ho chiesto loro come si sentissero di fronte a questa formazione politica che non si può certo definire democratica. Uno mi guarda negli occhi ...

Berlusconi dice che i 5 Stelle a Mediaset pulirebbero i cessi : Campobasso, 20 apr. , askanews, E' proseguito a Casacalenda , Campobasso, l'attacco frontale ai 5 Stelle di Silvio Berlusconi durante la giornata di chiusura di Forza Italia in Molise. Berlusconi, che ...

Salvini contro Berlusconi : “Gioca a distruggere”. E si dice pronto a mettersi “a disposizione di Mattarella in prima persona” : Tra i due litiganti, il terzo fa un passo avanti. Anzi tre. Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che si appella al Pd ribadendo la distanza dal M5s, Matteo Salvini rimescola le carte. E dal mazzo estrae se stesso: “Piuttosto che riportare al governo il Pd, faccio tre passi avanti io”, dichiara alla stampa durante la visita al Salone del Mobile a Milano, e mette in chiaro di essere pronto “a mettermi a disposizione ...

Berlusconi dice che gli italiani «hanno votato molto male» : E ha di nuovo escluso la possibilità di un accordo con il Movimento 5 Stelle, che ha definito «un pericolo per l'Italia» The post Berlusconi dice che gli italiani «hanno votato molto male» appeared first on Il Post.

La Guerra fredda finì davvero a Pratica di Mare - come dice Berlusconi? : Ora che i rapporti fra Occidente e Russia sono molto tesi, il centrodestra parla spesso di un importante incontro avvenuto nel 2002 in una base militare italiana The post La Guerra fredda finì davvero a Pratica di Mare, come dice Berlusconi? appeared first on Il Post.

Sondaggi - “Berlusconi è il male assoluto : siete d’accordo?”. Il 50 - 6% di intervistati dice “molto”. Solo il 2% “per nulla” : Una definizione di Alessandro Di Battista su cui è stato chiesto il parere degli italiani. È quanto fatto da Emg Acqua per Cartabianca, la trasmissione Rai di Bianca Berlinguer. Oggetto? Silvio Berlusconi, definito dall’esponente del Movimento 5 Stelle come “il male assoluto“. I risultati sono sorprendenti. La domanda posta a circa duemila intervistati era la seguente: “Di Battista del Movimento 5 Stelle ha definito ...

Il Movimento 5 stelle dice no alla Casellati : "Mai con Berlusconi" : Con Silvio Berlusconi mai. E il tentativo di Elisabetta Casellati sembra destinato a morire sul nascere. Il Movimento 5 stelle ribadirà alla presidente del Senato quel che ha già sbandierato in lungo e in largo in questi giorni: gli interlocutori possibili per la formazione di un governo sono il Partito democratico e la Lega depurata dal resto della coalizione. Stop. Il perimetro non cambia di un millimetro.Dopo la nota del ...

Alessandro Di Battista smascherato da Gianfranco Rotondi : 'Altro che veto - sapete cosa mi dice in privato su Silvio Berlusconi?' : ' Luigi Di Maio perché mette il veto su Silvio Berlusconi?' , si chiede Gianfranco Rotondi, leader di Rivoluzione cristiana, durante la puntata di Agorà , su Raitre. E svela che 'in realtà', i ...

Silvio Berlusconi dice sì a Salvini : 'Delegazione unica del centrodestra da Mattarella' : 'Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini , Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi '. È lo stesso leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a confermare, in una ...