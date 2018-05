Bayern Monaco | James fa chiarezza sul suo futuro

Bayern Monaco - Ribery prolunga fino al 2019 : Il centrocampista francese Franck Ribery ha prolungato fino a giugno 2019 il contratto che lo lega al Bayern Monaco, l’ufficialità è arrivata con una nota del club. Arrivato a Monaco nel 2007 dal Marsiglia, con la maglia del club bavarese Ribery, 35 anni, ha vinto una Champions League nel 2013 e otto campionati tedeschi. (AdnKronos) L'articolo Bayern Monaco, Ribery prolunga fino al 2019 sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dybala tentato dal Bayern Monaco? Allegri : "Ha voglia di dare ancora molto alla Juve" : Dalla Germania rimbalza la voce di un'offerta dei bavaresi da 100 milioni per la Joya. Il 10 bianconero però pensa solo al finale di stagione e a conquistarsi la convocazione per i prossimi Mondiali

Da Dybala a "DyBayern" : a Monaco pronti 100 milioni per la Joya : Presto potrebbe essere Paulo "DyBayern". Il numero 10 della Juventus, non è un segreto, piace a tanti top club europei. La Juventus non ha mai seriamente pensato a una possibile cessione, ma si sa che a Torino tutti...

Milan - André Silva a rischio : Mirabelli e Mendes a cena col Bayern Monaco : La storia tra André Silva e il Milan si fa sempre più complicata e se nei mesi scorsi sembrava certa la permanenza dell'attaccante in casa rossonero oggi le cose sono cambiate e spunta la possibilità ...

Probabili formazioni Colonia – Bayern Monaco - 33^ Giornata Bundesliga 5-05-18 : Al Rhein Energie Stadion, andrà in scena il testacoda tra Colonia e Bayern Monaco, entrambe senza obiettivi. I padroni di casa hanno disputato una stagione disastrosa. L’ultimo posto in classifica con 22 punti, certificano l’annata da dimenticare e soprattutto, a causa della sconfitta nello scontro diretto con il Friburgo per 3-2, dà l’aritmetica retrocessione nella seconda divisione tedesca per gli uomini di Ruthenbeck. ...

Juventus - dalla Germania sono certi : Dybala al Bayern Monaco : Juventus- Secondo quanto trapelato dalla Germania, e secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi di “Bild“, il Bayern Monaco sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta shock da 100 milioni di euro per il cartellino di Paulo Dybala. MAROTTA MEDITA La Juventus valuterà il da farsi, la sensazione è che la società bianconera non […] L'articolo Juventus, dalla Germania sono certi: Dybala al Bayern Monaco ...

DYBALA AL Bayern MONACO?/ In Germania : 100 milioni alla Juventus - lo vuole Niko Kovac : DYBALA al BAYERN MONACO? In Germania: 100 milioni alla Juventus, la Joya è il dopo Lewandowski. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal quotidiano tedesco Bild(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:41:00 GMT)

CHAMPIONS LEAGUE - BUFERA SU REAL MADRID-Bayern MONACO/ Mundo Deportivo : Qualificazione in tipico stile blanco : REAL Madrid in finale di CHAMPIONS LEAGUE 2018, superato il Bayern MONACO in semifinale: la formazione di Zinedine Zidane affronterà la vincente tra Liverpool e Roma(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:00:00 GMT)

Bayern Monaco - Rumenigge ringrazia la squadra : 'Sono fiero di voi' : Credo che la nostra partita sia stata lo sport migliore possibile per il calcio. Sono convinto che non solo noi del Bayern o i tedeschi, ma che tutto il mondo del calcio debba tributare grandi ...

CHAMPIONS LEAGUE - BUFERA SU REAL MADRID-Bayern MONACO/ Marcelo rivela : "Era rigore" - l'ira di Vidal : REAL Madrid in finale di CHAMPIONS LEAGUE 2018, superato il Bayern MONACO in semifinale: la formazione di Zinedine Zidane affronterà la vincente tra Liverpool e Roma(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:18:00 GMT)

Bayern Monaco - il portiere Ulreich chiede scusa : "Colpa mia - sono desolato" : Il giorno dopo è forse ancora peggio. Ecco allora che il portiere del Bayern Sven Ulreich chiede scusa per la papera che ieri ha permesso al Real Madrid di passare in vantaggio e che è costata l'...

Bayern Monaco - parla Rummenigge : Oggi invece il mondo in casa Bayern è completamente cambiato. Mi ricordo che ad ottobre - ha dichiarato Rummenigge - eravamo cinque punti sotto il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ora abbiamo un ...

Ascolti tv - 6 milioni di telespettatori per Real Madrid – Bayern Monaco : La semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco trasmessa da Canale 5 è stata la trasmissione più vista di martedì 1 maggio con 6.012.000 spettatori pari al 23.50% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’ultima puntata di Questo Nostro Amore 80 con Anna Valle e Neri Marcorè ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 16.9% di share. Il dibattito sulla politica affrontato dal programma diMartedì su La7 ha conquistato 1.712.000 ...