Baye Dame torna al Grande Fratello | “Aida? Volevo portare dei fiori | mi è stato impedito”

Grande Fratello 2018 - sbattuta fuori senza appello Aida Nizar. D’Urso furiosa (di nuovo) con Baye Dame : Colpo di scena: Aída Nízar, la “star” spagnola dei reality, è stata eliminata dal Grande Fratello 15 con il 51% dei voti. Una percentuale molto alta per la concorrente diventata l’idolo del web, dove tutti (o quasi) la davano per vincitrice assoluta del programma. Effettivamente Aída, descritta dalla stessa Barbara d’Urso come una “provocatrice di professione”, durante le puntate serali del reality ha sempre mostrato il suo lato più ...

AIDA NIZAR/ Dopo l'uscita di Baye Dame è un'altra : un filmato conferma! (Grande Fratello 2018) : AIDA NIZAR è senza dubbio la protagonista del Grande Fratello 15. Nonostante le continue discussioni con gli altri inquilini, la spagnola ha conquistato i social.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:37:00 GMT)

Baye Dame spara a zero su Aida dopo la squalifica : 'È mentalmente instabile' : Baye Dame, squalificato dal Grande Fratello per aver avuto un furioso litigio con Aida Nizar, è ritornato sull'argomento, sparando a zero sulla donna in un'intervista per il settimanale Nuovo Tv. Il giovane, che in televisione ha dichiarato di aver sempre rispettato le donne, ha affermato che Aida indosserebbe una maschera e sarebbe, a suo avviso, una giocatrice falsa. Baye ha lamentato il fatto che l'attrice iberica non sia stata squalificata, ...

Grande Fratello 15 - Barbara d'Urso contro Baye Dame "Mi hai nuovamente deluso" (video) : Poteva essere la serata del riscatto per Baye Dame, il concorrente squalificato dalla casa del Grande Fratello in seguito all'aggressione che il giovane italo/senegalese ha avuto nei confronti della spagnola, così è stato, ma in parte. In partenza della quarta puntatadel reality show di Canale5 gli è stato concesso un confronto con i ragazzi ancora reclusi (e freezzati) per chiedere scusa a chi è stato male subito dopo i fatti di poco più ...

Grande Fratello 2018 - Baye Dame torna in casa ma non chiede scusa ad Aida. Barbara D’Urso sbotta – Video : GF15 - Baye Dame torna in casa Scintille nella quarta puntata del Grande Fratello 2018 (qui la diretta minuto per minuto). Dopo l’espulsione della settimana scorsa, Baye Dame è tornato in casa per salutare gli altri ragazzi scatenando la furia della conduttrice Barbara D’Urso: “Sono senza parole“. Ecco cosa è successo. Il ragazzo è entrato mentre gli altri erano freezati. Lucia Orlando è subito scoppiata a piangere, e lui ...

