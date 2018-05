Battiston nominato alla presidenza Asi per quadriennio 2018-2022

Battiston nominato alla presidenza dell’Asi per il quadriennio 2018-2022 : Oggi il Professor Roberto Battiston ha ricevuto il decreto che lo nomina nuovo Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. La nomina è stata decisa dalla Ministra per l’Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli, al termine di una procedura di selezione iniziata il primo febbraio. “Ringrazio la Ministra e il Governo per la nomina alla guida dell’Asi”, ha dichiarato Battiston. “Questi quattro anni sono stati molto importanti ...