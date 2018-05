Basket | Venezia-Milano | in palio il primato

DIRETTA / Venezia Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Serie A1) : DIRETTA Venezia Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al Taliercio decide la vittoria della regular season a favore dell'una o dell'altra(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:59:00 GMT)

Venezia-Milano vale il primato di un Basket sempre più masochista : Venezia e Milano, diretta su Rai sport dalle 20.30, si giocheranno il primato, nella sfida annunciata nell'umidiccio del Taliercio di Mestre. Chi vincerà avrà il fattore campo a favore nei play off ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018 : Milano raggiunge Venezia in vetta - Varese si prende i playoff. Che lotta per la salvezza! : Penultima giornata della Serie A. Le lotte per il primo posto, i playoff e la salvezza stanno giungendo al termine ma tutto è ancora in gioco. Mercoledì sera, nell’ultimo turno, sapremo tutti i verdetti definitivi. La vetta della classifica è ancora in discussione. La Reyer Venezia, infatti, è caduta sul campo della VL Pesaro per 77-74. Una vera impresa quella firmata dai marchigiani, che dopo aver sbancato il Forum hanno infilato ...

Basket - Serie A : Venezia cade a Pesaro - Capo d'Orlando cuore d'oro : Il penultimo turno del campionato di Serie A consegna all'ultima giornata, in programma mercoledì 9 un finale da brividi sia nella corsa ai playoff sia in quella per la salvezza. Pesaro-Venezia 77-74 ...

Basket - 29a giornata SerieA 2018 : Pesaro-Venezia tra salvezza e primato. Il derby Varese-Cremona vale i playoff : Penultimo atto della stagione regolare della SerieA e ancora tutti i verdetti sono da scrivere. Un campo importantissimo di questa domenica sarà quello di Pesaro, dove la Victoria Libertas attende la capolista Reyer Venezia. I marchigiani sperano di bissare il successo ottenuto lo scorso turno contro Milano e nello stesso tempo attendono buone notizie da Capo d’Orlando. Infatti Pesaro potrebbe festeggiare la salvezza con un turno ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : vince la Reyer Venezia! Prima volta storica. Avellino lotta ma si arrende anche al ritorno : La Reyer Venezia ha vinto la FIBA Europe Cup. Si tratta del primo storico trionfo Europeo, giunto dopo aver battuto la Sidigas Avellino anche nella gara di ritorno, con il punteggio di 81-79. La partita è stata lottatissima, ma alla fine il +8 dell’andata ha pesato. Gli ospiti ci hanno provato, hanno lottato, ma il massimo vantaggio è stato “solo” di +5, giunto peraltro nelle fasi iniziali dell’incontro. A fare la partita ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : Venezia e Avellino per la storia. La Reyer parte dal +8 dell’andata : Comunque vada, sarà una serata storica al Taliercio. Reyer Venezia e Sidigas Avellino si affronteranno nella finale di ritorno della FIBA Europe Cup entrambe alla ricerca del primo successo fuori dai confini nazionali. La favorita è la squadra di casa, forte del +8 maturato la scorsa settimana in Irpinia nella gara di andata, ma ci sono 40′ da giocare, che possono ribaltare completamente l’esito. Perché il margine consente sì a ...

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

Basket - 28a giornata Serie A 2018 : Venezia in testa da sola - Pesaro fa il colpo a Milano : A due giornate dal termine la Reyer Venezia si porta in testa alla classifica in solitaria. I Campioni d’Italia in carica si impongono nettamente in casa contro la Betaland Capo d’Orlando con il punteggio di 104-85, trascinati dai 22 punti di Edgar Sosa, alla sua miglior prestazione con la nuova maglia. Venezia sola in testa e Capo d’Orlando ultima e vicina alla soluzione, perchè la VL Pesaro si è resa protagonista della ...