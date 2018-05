Bankitalia | nel 2018 Pil a +1 | 4% | ma aumentano rischi al ribasso

Panetta - Bankitalia - : 'Una politica dei conti prudente è nell'interesse dell'Italia' : ...ribadito come per l'Italia sia necessario andare avanti 'con costanza e determinazione nella prosecuzione delle iniziative di riforma già avviate per sciogliere i nodi strutturali dell'economia'.

Disuguaglianze di genere - Bankitalia : “Le donne hanno in media il 25% di ricchezza in meno. Nelle coppie divario del 50%” : In media hanno una ricchezza individuale più bassa del 25% rispetto agli uomini. Ma il divario a svantaggio delle donne si allarga al 35% se si prendono in considerazione solo le attività finanziarie. E arriva al 50% se si guarda alla suddivisione della ricchezza netta all’interno delle coppie: in questo caso il gap è ancora più ampio in quelle più abbienti. Sono i risultati dell’Occasional paper Gender wealth gap in Italy di ...