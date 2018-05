Banco BPM sale verso 3 | 075 Euro

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Saipem a +1 - 9% - Banco BPM a -2 - 7% - 8 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda.

Grandi edifici in legno - accordo tra FederlegnoArredo e Banco Bpm : Sviluppare la diffusione di edifici di qualità a più piani in legno , nuova frontiera della bioedilizia : è questo l'obbiettivo dell'intesa tra FederlegnoArredo e Banco BPM per mettere a disposizione ...

Banco BPM rimborsa un bond in anticipo : Il Consiglio di Amministrazione del Banco BPM ha deliberato di procedere al rimborso del Titolo Tier 1 "9 per cent. Perpetual Subordinated Fixed/Floating Rate Note il giorno 25 giugno 2018 , ossia ...

Scambi al rialzo per Banco BPM : Bene la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , con un rialzo dell'1,86%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del ...

Banco BPM - conclusa emissione primo bond senior senior preferred da 500 milioni : Concluso il collocamento della prima emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM . Il gruppo bancario ha portato a termine un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 ...

Spunti in acquisto sui bancari. Rally di Banco Bpm : Teleborsa, - Si muovono al rialzo i titoli bancari di Piazza Affari, con il paniere che guadagna lo 0,99%. Bene anche il comparto a livello europeo , DJ Stoxx Bank +0,82%, sostenuto dal Rally della ...

Banco BPM - prevale lo scenario rialzista : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 2,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...

Banco BPM - 2017 positivo. Castagna "Pronti a un 2018 sfidante" : Gli azionisti del Banco BPM hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2017 che si è chiuso con un utile netto di 2,72 miliardi di euro. I soci, riuniti a Milano, sabato 7 Aprile, in sede ordinaria e ...

