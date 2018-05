“Aveva gli occhi sbarrati” Operazione mortale Giovane e bellissima vuole migliorare il

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Voleva sentirsi più bella e femminile e come capita (purtroppo) a molte donne pensava che il suo corpo avesse qualcosa che non andava. In particolare, avrebbe voluto avere delle forme più prosperose e passare da un seno piccolo a uno più abbondante. Inna Moskovaya era una ginecologa russa di 44 anni, essendo un medico sapeva a cosa sarebbe andata incontro e non solo riguardo al cambiamento fisico, ma anche relativamente ai rischi di un intervento chirurgico. Tuttavia, si sentiva tranquilla dal momento che si tratta di un’veramente molto diffusa e che segue dei protocolli ben precisi, inoltre si era rivolta a un medico di sua fiducia, ma le cose sono andate a finire in modo veramente non ponderabile e alla fine quello che doveva essere un passaggio importante si è trasformato in una tragedia. la donna infatti è morta dopo essersi sottoposta all’intervento di ...