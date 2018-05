AVELLINO | PROF PRESO A SCHIAFFI DA STUDENTE DOPO RIMPROVERO Versioni discordanti | 18enne

AVELLINO - studente colpisce al viso il professore che lo rimprovera : Colpo in faccia al professore che lo rimprovera. L'episodio si è verificato questa mattina nel cortile dell'Itis Guido Dorso di Avellino. A scatenare l'ira...

AVELLINO - studente schiaffeggia il professore che lo aveva rimproverato per le manovre con lo scooter : schiaffeggiato per aver rimproverato uno studente che impennava con lo scooter nel piazzale della scuola. È quanto accaduto mercoledì mattina nel cortile dell’istituto tecnico industriale “Guido Dorso” di Avellino. Il professore, 46 anni, è caduto a terra, ma ha deciso di non farsi medicare in ospedale. Dopo l’episodio le lezioni sono proseguite regolarmente e non è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il professore e ...

Per il Prof di AVELLINO sospeso dopo molestie su una 16enne una precedente accusa di abusi su un'alunna disabile : La molestia si sarebbe consumata a scuola, in aula, durante l'ora di lezione. Mentre la aiutava nelle attività di laboratorio, il Professore le avrebbe toccato il seno, una coscia, il sedere. L'insegnante del liceo artistico "Paolo Anania De Luca" di Avellino, accusato di violenza e stalking, sospeso dal servizio e agli arresti domiciliari dopo la denuncia di una studentessa dell'istituto, pedinata e palpeggiata sul bus che prendeva per ...

