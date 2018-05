Ave Maria | il patriarcato è con te

Spara alla ex moglie - poi tenta il suicidio : Maria Clara muore a 75 anni - Enzo è grAve in ospedale : Tragedia familiare a Rivoli, alle porte di Torino. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola in un parcheggio, in via Alpignano, poi con la stessa arma ha tentato il suicidio: le sue condizioni...

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi : ‘Se l’Avessi incontrata prima’ : “Maria è sicuramente l’amore per me”: nell’anno in cui festeggia il suo ottantesimo compleanno, persino il decano della televisione italiana Maurizio Costanzo si concede della tenerezza esplicita quando si arriva a parlare di Maria De Filippi, sua moglie dal 1995. “Non è un caso che questo matrimonio, il quarto della mia vita, sta per festeggiare le nozze d’argento. Se l’avessi incontrata prima staremmo ...

Cinema. Al via la 12esima edizione di 'Doc In Tour' al Mariani di RAvenna : Come direttore della fotografia e operatore ha partecipato ai film documentari 'La prigione Invisibile', 'Una scelta di dignità', 'Dalle onde del mondo' e 'A Bagnile vivevan gli eroi". Ha realizzato ...

Benevento - matrimonio rap : Ave Maria? No - Jovanotti/ Video - “Oh vita” e benedizione con biglietti concerto : Benevento, matrimonio rap: niente Ave Maria, c'è Jovanotti: Video. Prete celebra nozze con “Oh vita” e benedizione gli sposi con i biglietti del concerto. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:26:00 GMT)

“Sesso 21 volte la settimana : non Avevo mai mal di testa”. Mariangela - mamma a tempo pieno e amante sincera : “Tre rapporti al giorno e il motivo è semplice. Ogni coppia dovrebbe fare come noi” : Viva la sincerità e viva l’amore. Il sesso in Italia è ancora un tabù e dichiarare la frequenza settimanale dei rapporti sessuali è ancora additato come un qualcosa di scurrile, sporco, sbagliato. Ma parliamoci chiaro: che male c’è? Tutti fanno sesso ed è giusto raccontare le proprie esperienze se queste non fanno male a nessuno e sono motivo di confronto. Coraggiosa quindi questa mamma che ha raccontato in diretta radio di “non aver mai ...

MARIA DE FILIPPI - CHE TEMPO CHE FA/ L'attentato a Via Fauro : "Ero convinta di Aver visto l'attentatore" : MARIA De FILIPPI si racconta a Che TEMPO che fa da Fabio Fazio: dalle fobie alla paura dopo L'attentato, fino alla frecciatina alla collega Barbara d'Urso.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Uomini e Donne : Antonio Jorio - la verit&agrAve; sulla love story con Annamaria Video : 2 Aria di crisi tra #Antonio Jorio e Annamaria Pancallo? L’amato cavaliere di Uomini e Donne ha lasciato il trono over nel 2015 dopo aver fatto innamorare tante dame. La cinquantenne è riuscita a stregare l’eterno playboy che faticava a trovare la donna con la quale costruire qualcosa di importante. A distanza di tre anni [Video]la love story tra i due ex protagonisti del people show di Canale 5 prosegue tra alti e bassi come ha ...

Fabri Fibra andr&agrAve; ad Amici di Maria De Filippi - i fan protestano Video : Quello tra il rap ed i talent show è sempre stato un rapporto difficile, soprattutto in Italia. Sono infatti innumerevoli le dichiarazioni fatte negli ultimi anni da parte dei principali attori del rap-game, che evidenziano come la maggior parte della scena hip hop abbia una bassissima considerazione, in alcuni casi una vera e propria disistima, per questo genere di spettacolo. I talent per un rapper sono come gli steroidi per uno sportivo? Se ...

“Lo voglio”. C’è posta per te - è il finimondo. Protagonista di una delle storie del programma di Maria De Filippi - Floriano viene inquadrato e - poco dopo - scoppia il caos. Avete notato che è successo? : Sabato 31 marzo 2018 è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Tante le storie che si sono susseguite e che hanno fatto piangere il pubblico, come accade ogni sabato. Una delle storie che ha fatto emozionare di più – e che ha provocato anche altro, ve lo diciamo tra un po’ – è quella di Stefania, Michele e della loro famiglia. Arrivano da Parigi. Stefania non vede la sua famiglia d’origine da 27 anni: i genitori hanno sempre ...

Le sorelline uccise dalla madre. Maria Sofia e Gaia Avevano 9 e 7 anni quando Giusy Savatta le ha strangolate per poi tentare il suicidio. Un caso che ha gelato l’Italia intera. Ed ecco com’è andata a finire : Era il 27 dicembre 2016 quando Giusy Savatta strangolò le proprie figlie, Maria Sofia, di 9 anni, e Gaia, di 7, e poi tentò di suicidarsi ingerendo candeggina, perché temeva di essere lasciata dal marito, Vincenzo Trainito, docente di matematica. Il dramma si è consumato nella loro casa in via Passaniti,nel centro storico di Gela. “Le mie due bambine, le ho soffocate con le mie mani. La candeggina serviva a me per farla ...

Tennis - Maria Sharapova : “Ho scoperto di Avere una bolla d’aria nei polmoni” : Un inizio di stagione non eccellente per Maria Sharapova, che ha subito diverse eliminazioni nei tornei più importanti del calendario WTA, spesso e volentieri nei primi turni. La russa si aspettava di essere pronta per stare al top della classifica: ha dovuto però avere a che fare con alcuni problemi di salute, come ha commentato sul suo profilo Twitter. “Di solito non ho molto interesse nel parlare dei miei infortuni, non è nel mio stile, ...

Il 23 marzo al Nest : Odin Teatret di Eugenio Barba con lo spettacolo 'Ave maria' : L'ottantenne regista, teorico e scrittore italiano, al quale, nel corso degli anni, sono state assegnate decine di premi e riconoscimenti in tutto il mondo, dal 1964 guida un ensemble composto da ...

Il Segreto : la verit&agrAve; shock su Mariana Castaneda Video : Anticipazioni shock dalle trame spagnole de #Il Segreto di Puente Viejo. Nelle puntate iberiche, si sono riaperti alcuni capitoli chiave della #Soap opera che sembravano ormai morti e sepolti, tra i quali quello riguardante la morte di Mariana Castaneda. Il Segreto: L'arresto di Nicolas Ortuno per omicidio Dalle anticipazioni spagnole de Il Segreto [Video], sappiamo che il caso Mariana Castaneda è stato riaperto. Proprio quando le ferite di ...

Mariam Moustafa di Ostia uccisa per colpa delle bulle e della malasanit&agrAve; inglese Video : La notizia nuda e cruda risulta spaventosa così come scritta in due righe. Ma se aggiungiamo i particolari che si stanno rivelando ora per ora [Video], la cosa diventa agghiacciante. Mariam Moustafa una giovane di belle speranze #Mariam Moustafa nasce a Roma da genitori egiziani: precisamente Mariam viene da Ostia, il mare di Roma. La ragazza ama la sua Ostia, il suo mare, la vita che conduce in questa ridente cittadina. Il papa' è un pizzaiolo ...