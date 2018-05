Automobilista condannato per gesti osceni davanti all' autovelox

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Il Signor Timothy Hill, 67enne Inglese del North Yorkshire, pensava di aver scovato uno stratagemma infallibile per eludere le multe degliVIDEO. Forte di tale convinzione ogni volta che passava nel raggio d'azione di uno di essi si lasciava andare abeffardi, come ad esempio alzare il dito medio verso la telecamera. Il suo comportamento, non certo irreprensibile, ha però indotto la polizia locale ad aprire una vera e propria indagine a suo carico. L'indagine e la condanna ad otto mesi di carcere e sospensione della patente per un anno L'incredibile vicenda è stata spiegata con un apposito comunicato dalla North Yorkshire Police. L'uomo, di professione imprenditore, aveva installato nella sua Range Rover un laser jammer con l'intento di rendere impossibile all'l'identificazione della targa della sua automobile. L'anziano signore, forse perché ...