Atteso per le 17 l’incarico da premier per Elisabetta Belloni

Calciomercato - Ante Coric alla Roma?/ Il talento croato Atteso nel weekend in Italia per la firma : Ante Coric, talento croato della Dinamo Zagabria, sarebbe ad un passo dalla Roma. Il d.s. giallorosso Monchi attende nel weekend Coric per la chiusura dell'affare(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:10:00 GMT)

In arrivo il nuovo album di Claudio Baglioni - registrazioni finite per Duello Atteso in autunno : Il nuovo album di Claudio Baglioni sta per arrivare. L'artista ha infatti terminato le registrazioni della sua prossima espressione discografica che potrebbe arrivare già in autunno, nel corso del tour che ha organizzato per i suoi primi 50 anni di carriera. Duello è il titolo scelto per l'album di inediti che segue il rilascio di Al Centro, nel quale l'artista romano ha voluto racchiudere tutti i suoi più grandi successi, pronti da portare ...

Volley - Matteo Piano si deve operare al tendine d’Achille. Addio Mondiali per il centrale - Atteso un lungo stop : Matteo Piano si dovrà operare al tendine d’Achille. Il centrale di Asti, reduce da una discreta stagione a Milano, è atteso da un nuovo intervento chirurgico che sicuramente lo terrà fuori a lungo: quasi certamente non lo vedremo ai Mondiali casalinghi e all’Italia mancherà una pedina importanza che negli ultimi anni era sempre stato titolare in Nazionale. Questo il suo lungo post commovente postato su Instagram con la bella storia ...

Due pomeriggi per il carnevale fuoristagione tanto Atteso : ... intrattenimenti con giochi di squadra, spettacoli e animazioni con le maschere classiche della commedia dell'arte, balli di gruppo, giochi, spettacoli di magia, giocoleria con palloncini, ...

Cina - calo inAtteso per export marzo - sale in trim1 surplus su Usa : Cala inaspettatamente l'export cinese in marzo, un dato che solleva dubbi sullo stato di salute dell'economia del Paese, sullo sfondo delle tensioni commerciali con gli stati Uniti.

Brasile - mandato di arresto per Lula. E' Atteso in carcere : Rio de Janeiro , askanews, - Luiz Inacio Lula da Silva dovrebbe finire dietro le sbarre nelle prossime ore. La condanna a dodici anni di prigione per corruzione per l'ex presidente brailiano è ...

Il modulo cinese Atteso sulla Terra nelle prime ore di Pasquetta : tutto quello che c’è da sapere : Un fatto è certo. Il modulo-laboratorio spaziale Tiangong 1, il primo, piccolo avamposto orbitale realizzato con il programma spaziale cinese, cadrà entro la mattinata del 2 aprile. E’ questa l’ultima stima (di questa notte), relativa al rientro negli strati atmosferici del “Palazzo Celeste 1” (questo il significato di Tiangong), messo in orbita il...

Tempo in peggioramento a partire dal nord - miglioramento Atteso per Pasqua : Roma - Imminente peggioramento delle condizioni meteo per l'avanzata di un sistema depressionario che dall'Europa occidentale (Golfo di Biscaglia) si muoverà verso il comparto centro-orientale (area alpina e danubiana), influenzando soprattutto il Centronord Italia. PROSSIME ORE - Piogge e rovesci sparsi al nord, in particolare a ridosso di Alpi, Prealpi e alte pianure, anche intensi specie tra alto Piemonte e nordovest Lombardia; ...

Lignano : disAtteso il progetto per lungomare Trieste : Il lungomare Trieste , la via simbolo di Lignano Sabbiadoro , sta rapidamente cambiando pelle grazie al maxi-cantiere che interessa per ben due chilometri l'asta stradale. Un cambio pelle che però non ...

Judo. Grand Prix Tbilisi - arriva l'Atteso week-end per 13 judoka italiani in gara in Georgia : Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming sul sito ufficiale www.ijf.org Notizie sul tema MMA, Carlo Pedersoli Jr a SN: 'Sto valutando delle proposte per il prossimo match. La cintura dei ...

Castagna : "Entro marzo Atteso via libera dell'IVASS per l'accordo con Cattolica" : Il Banco BPM attende a breve il via libera dell' IVASS , Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni , per l'accordo con il Gruppo Cattolica . Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di BPM Giuseppe ...

Zona Franca Urbana - riunione operativa per il decollo Atteso dal 2009 : Assemblea annuale CSA, centinaia di artigiani all'Hotel Adriatico 3 Riviera di Porta Nuova, consegnati i lavori e avviato il cantiere 4 Zona Franca Urbana, riunione operativa per il decollo atteso dal ...

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’Atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...