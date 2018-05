Atene | nasce la rivista italiana Periptero L’editore | “Ecco i tesori nascosti della

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Un viaggio neidel mondo greco, dall’antichità all’età contemporanea. Un lavoro di ricerca sulla cultura ellenica – che ha dato le basi al pensiero occidentale e ha qualcosa da dire anche oggi – con saggi aperti a tutti e non rivolti solo all’ambiente accademico. Affinché i segretifilosofia, del teatro,letteratura e delle artiGrecia siano svelati anche a chi non possiede tutti gli strumenti per comprenderli. È questo l’obiettivo di ““, quadrimestrale realizzato in linguae pubblicato addalla ETPbooks dell’editore Enzo Terzi. Lasarà presentata all’Università Cattolica di Milano il 10 maggio alle ore 17, nella Sala Pio XI, con i professori Anna Beltrametti, Caterina Carpinato, Massimo Cazzulo, Paolo Cesaretti, Elisabetta Matelli, Edi Minguzzi, Gilda Tentorio e il ...