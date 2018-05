Atac | i mezzi bruciano e i conti sono a rischio

Roma - bus Atac in fiamme a Castel Porziano e via del Tritone/ Video - sindaco Raggi : “mezzi vecchi di 15 anni” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie, il Video e tutti gli aggiornamenti. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 20:00:00 GMT)

Cortocircuito Capitale : il sindaco Raggi parla otto ore dopo e scarica tutto su Atac : "Parco mezzi vecchio" : Il silenzio di Virginia Raggi strideva con il boato dell'autobus esploso in pieno centro a Roma. Così a distanza di otto ore dall'esplosione, e dopo aver dichiarato sulla libertà di stampa e sul raid dei Casamonica, il sindaco di Roma ha deciso di parlare: "Il punto vero è che il parco mezzi Atac è estremamente vecchio. Quello che posso dire è che in effetti sono calati i numeri dei bus incendiati rispetto allo ...

Raggi : mezzi Atac molto vecchi ma incendi diminuiti : Roma – Di seguito le parole di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Sono in corso le indagini per accertare le cause. Il punto vero è che il parco mezzi Atac è estremamente vecchio. L’autobus che è andato a fuoco questa mattina aveva 15 anni. Quello che abbiamo fatto dall’inizio è stato mettere in strada oltre 200 autobus, che non bastano. Quindi abbiamo stanziato 167 milioni di euro per acquistare 600 nuovi bus. So che nel ...

Bordoni : necessario severo controllo su tutti mezzi Atac : Roma – Di seguito il comunicato del coordinatore romano e capogruppo di FI in Campidoglio, Davide Bordoni. “In un solo giorno due autobus in fiamme a distanza di poche ore. Prima a via del Tritone e ora stessa cosa è accaduta all’altezza di Castel Porziano. Quello che è accaduto è gravissimo e come al solito dall’Assessore non vi è risposta se non l’ormai noto gioco dello scaricabarile. Purtroppo questi incidenti ...

ROMA : SCIOPERO TRASPORTI - METRO E MEZZI KO/ Oggi 22 marzo - ultime notizie Atac-Tpl : “alta adesione” : SCIOPERO MEZZI ROMA, Oggi 22 marzo 2018: ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, METRO, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 17:45:00 GMT)

Sciopero trasporti Roma - mezzi e metro chiuse/ Ultime notizie Atac-Tpl - oggi 22 marzo : riaperta linea C : Sciopero trasporti Roma, mezzi e metro chiuse oggi 22 marzo: stop Atac e Roma Tpl. Ultime notizie: ko ferrovie, bus, tram, gli aggiornamenti.

Lo sciopero dei mezzi pubblici di Atac e Roma Tpl di oggi : le informazioni utili : Lo sciopero durerà tutto il giorno, ma ATAC ha comunicato gli orari con circolazione garantita The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi: le informazioni utili appeared first on Il Post.

ROMA - SCIOPERO MEZZI E METRO CHIUSE/ Ultime notizie Atac-Tpl - oggi 22 febbraio : linea B ridotta - bus ko : SCIOPERO MEZZI ROMA, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, METRO, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di Atac e Roma Tpl di oggi : Durerà 24 ore complessive, ma sono previste fasce orarie di garanzia The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl di oggi appeared first on Il Post.

ROMA - SCIOPERO MEZZI OGGI 22 FEBBRAIO/ Atac e Tpl - ultime notizie : chiuse Metro A-C - riduzioni corse linea B : SCIOPERO MEZZI ROMA, OGGI 22 marzo 2018: ultime notizie, info e orari. Stop Atac-ROMA Tpl per bus, Metro, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Sciopero mezzi Roma - oggi 22 marzo/ Ultime notizie stop Atac-Tpl : fermi metro - bus e tram - info e orari - : Sciopero mezzi Roma, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. stop Atac-Roma Tpl per bus, metro, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti.

Sciopero mezzi Roma - oggi 22 marzo/ Ultime notizie stop Atac-Tpl : fermi metro - bus e tram (info e orari) : Sciopero mezzi Roma, oggi 22 marzo 2018: Ultime notizie, info e orari. stop Atac-Roma Tpl per bus, metro, tram e ferrovie. Tutti gli aggiornamenti e i disagi nella Capitale(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 07:10:00 GMT)

Giovedì 22 febbraio a Roma ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di Atac e Roma Tpl : Durerà 24 ore, ma sono previste fasce orarie di garanzia The post Giovedì 22 febbraio a Roma ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl appeared first on Il Post.

Sciopero mezzi oggi giovedì 8 marzo/ Atac - Atm e treni : caos a Roma - 130 aerei Alitalia cancellati a Fiumicino : Sciopero generale oggi 8 marzo 2018: mezzi pubblici e trasporti ko, stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:40:00 GMT)