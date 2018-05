Astronomia | scoperto asteroide “in esilio” ai confini del sistema solare

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) I primi giorni del nostrosono stati turbolenti. Secondo i modelli teorici di questo periodo, dopo la loro formazione, i giganti gassosi hanno vagato per il, espellendo piccoli corpi rocciosi dalinterno in orbite remote a grandi distanze dal sole. In particolare, questi modelli suggeriscono che la Fascia di Kuiper – una regione fredda oltre l’orbita di Nettuno – contenga una piccola parte di corpi rocciosi delinterno, come asteroidi ricchi di carbonio, noti come asteroidi carbonacei. Ora, un nuovo studio ha presentato le prove della prima osservazione attendibile di uncarbonaceo nella Fascia di Kuiper, sostenendo, quindi, i modelli di una gioventù turbolenta del. Dopo scrupolose misurazioni eseguite con molteplici strumenti del Very Large Telescope dell’ESO, un piccolo team di astronomi guidato da ...