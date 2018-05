Astronomia | Giove protagonista del cielo di Maggio | più grande e luminoso che mai

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Spettacolo nelnotturno oggi 92018: il gigante gassososorgeràal tramonto del Sole a oriente, rubando la scena a Venere che nello stesso momento tramonterà a occidente. Oggiraggiunge infatti la massima luminosità e la minima distanza dalla Terra, circa 658 milioni di km: è in fase di opposizione al Sole. E' il periodo migliore dell'anno per osservare il gigante gassoso, in quanto se ne può ammirare il massimo diametro apparente come anche i quattro satelliti, Io, Europa, Ganimede e Callisto.si trova al momento nella costellazione della Bilancia e rimarrà osservabile per tutta la notte, meteo permettendo, culminando a Sud nelle ore centrali della notte per poi scendere sull'orizzonte alle prime luci dell'alba.