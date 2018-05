Asteroide in esilio nelle lande più esterne del Sistema Solare

Astronomia : scoperto Asteroide “in esilio” ai confini del sistema solare : I primi giorni del nostro sistema solare sono stati turbolenti. Secondo i modelli teorici di questo periodo, dopo la loro formazione, i giganti gassosi hanno vagato per il sistema solare, espellendo piccoli corpi rocciosi dal sistema solare interno in orbite remote a grandi distanze dal sole. In particolare, questi modelli suggeriscono che la Fascia di Kuiper – una regione fredda oltre l’orbita di Nettuno – contenga una piccola parte di corpi ...