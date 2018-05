Assegnazioni per il serale di Amici di Maria De Filippi del 12 maggio | i brani dei

Amici 17 - nuove Assegnazioni per il serale e cambi di sqaudra : ROMA – E’ tempo di assegnazioni ad Amici 17. I ragazzi si stanno preparando ad affrontare il nuovo serale, ma gli animi sono inquieti. Nella scorsa puntata, infatti, sono state ben 4 le eliminazioni (Valentina, Matteo, Zic e Luca), che hanno privato la squadra Bianca di ballerini. Per questo motivo Bryan ha chiesto e ottenuto […]

Le Assegnazioni per il 5° serale di Amici 2018 - 5 maggio : tra Mengoni e Ferro - i brani per i cantanti : Sono state svelate le assegnazioni per il 5° serale di Amici 2018 atteso su Canale 5 per sabato 5 maggio. La puntata numero 5 del serale prevede una sfida ancora più aspra a causa della doppia fase di eliminazione appena introdotta dalla produzione del talent show. Giunti dopo 4 puntate del serale con soli 3 eliminati, tutti della categoria del ballo, la produzione di Amici ha annunciato una fase di eliminazione doppia senza rivelare al ...

Amici 2018/ Ed. 17 - prime Assegnazioni per la quinta puntata : esame Celentano per Valentina : Amici 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:32:00 GMT)

Amici 2018/ Ed. 17 : le prime Assegnazioni per il quarto serale - le lacrime di Carmen : Amici 2018, ed. 17: le prime assegnazioni alla squadra bianca per il quarto serale, le lacrime di Carmen dopo le critiche ricevute da Carlo Di Francesco.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 05:34:00 GMT)

Amici 17/ Le prime Assegnazioni per il terzo serale : Valentina rassegnata all'uscita? : Amici 17: le prime assegnazioni per il terzo serale, Valentina Verdecchi, dopo l'infortunio, è rassegnata all'uscita? La ballerina non nasconde la sua delusione.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:00:00 GMT)