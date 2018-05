Asse commerciale Cina-Uk | Tencent si allea con Londra in nome della cultura

Economia Usa - per il Wsj c'è impAsse nella politica di Trump : "Vuole tagliare il disavanzo commerciale ma in realtà lo sta producendo" : Tra le granitiche convinzioni del presidente Donald Trump, quella per cui il disavanzo commerciale non è una buona cosa, eppure, la sua politica economica, il gigantesco taglio alle tasse, acuiranno ...