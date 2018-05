Ass ' Io Salerno' | Pronto

RAssegna stampa : i giornali salernitani in edicola martedì 1° maggio - Salernonotizie.it : In galera i trafficanti non solo i pusher , di Antonio Manzo, Di spalla: Sport. Salernitana. A Perugia caccia al colpo salvezza Polvere di Stelle. A Perugia caccia al colpo salvezza , di Enzo ...

SAsso lanciato contro un treno a Salerno : ferito pAsseggero : Approfondimenti Atti osceni in treno: denunciato 26enne salernitano 25 aprile 2018 Panico, questo pomeriggio, a bordo del treno regionale partito alle 18.56 dalla stazione di Salerno e diretto a ...

Il Coro del Liceo TAsso di Salerno all'Euroschool Festival Assisi - Salernonotizie.it : ... tantissimi, da ogni parte di Europa, che affollano la Basilica, e sorridono a quanti, in tutto il mondo, centomila, secondo gli organizzatori, sono collegati in diretta streaming. "Laudato sie, mi' ...

RAssegna stampa : i giornali salernitani in edicola giovedì 19 aprile - Salernonotizie.it : Assisteranno alle prove generali degli spettacoli di lirica Vallo della Lucania. Migliaia al Festival ma senza un bagno I box in alto: Tagli stipendi nessuno versa al Fondo. La polemica in Regione. «...

Salerno - il padre del 18enne ucciso dall'amico : 'AssAssino malvagio e senza scrupoli' : Il padre di Antonio Alexander Pascuzzo, Giuseppe, non si dà pace per quanto avvenuto e vuole giustizia: 'È stato ucciso da un amico, da una persona che si diceva amico'. L'Assassino ha 18 anni, è di ...

Antonio Alexander Pascuzzo - ucciso a a Buonabitacolo - Salerno - per un po' di marijuana : un coetaneo confessa l'AssAssinio : Ha 18 anni, è di Buonabitacolo (Salerno) e fa l'apprendista macellaio il presunto assassino di Antonio Alexander Pascuzzo, il 19enne, scomparso alcuni giorni fa. Il corpo di Pascuzzo è stato trovato nella giornata di ieri, nel piccolo centro del Salernitano.Il 18enne deve rispondere di omicidio volontario con occultamento di cadavere, pluriaggravato dai futili motivi e crudeltà, e di rapina aggravata. Un omicidio avvenuto ...

CONFESSA L'AssAssINO DI ANTONIO PASCUZZO : "L'HO UCCISO PER DROGA"/ Salerno - arrestato il coetaneo macellaio : ANTONIO PASCUZZO, risolto il caso di Buonabitacolo: arrestato il reo-confesso del delitto di Salerno, 'l'ho UCCISO per droga, una dose di marjuana'.

RAssegna stampa : i giornali salernitani in edicola mercoledì 11 aprile - Salernonotizie.it : Dal 28 al 30 aprile la 28esima edizione della storica kermesse Spettacoli. Stasera al teatro Verdi il concerto di Uto Ughi I box in alto: Festa della Polizia. Premiate la solidarietà e la sicurezza ...

Salerno - 47enne accusato di stalking travolto e ucciso da un’auto sotto casa della sua vittima : spunta pista pAssionale : Un uomo di 47 anni, una camionista originario di Salerno, è stato investito e ucciso la notte scorsa in via Fluminate, nella zona periferica di Nocera Inferiore, da una persona a bordo di un’autovettura. Il corpo del 47enne sarebbe stato trascinato per trenta metri in retromarcia prima di finire intrappolato tra la macchina e il muro di una casa in cui vivrebbe una donna con la quale l’investito, in precedenza, aveva avuto una relazione e per la ...

Salerno - investe e uccide un uomo forse per motivi pAssionali : fermato : Un uomo di 47 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Nocera Inferiore , Salerno, . Sembra che si tratti di omicidio, probabilmente dovuto a motivi passionali. Alla guida dell'auto c'era una ...

Salerno Al Delle Arti «Caffè Soncerto " Gran Varietà al Trianon» : un caleidoscopio Assoluto : Venerdì sera, inoltre, saranno annunciati i titoli degli spettacoli della nuova stagione che sarà di 5 spettacoli, non più di 4. Gli abbonati di TeatroNovanta potranno usufruire della prelazione sull'...

La mano robotica a bAsso costo : dal cinema alla medicina grazie all'idea di tre fratelli di Salerno : "Vogliamo dare la possibilità a chi non è ricco di poter ricevere una protesi molto realistica, copiata dall'altra mano"

Inchiesta 'Robin Hood' - CAssazione conferma sequestro a Salerno : Vibo Valentia - La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro in via preventiva della somma di circa 237mila euro all'ex assessore regionale al Lavoro, Nazzareno Salerno, 53 anni, di Serra San ...