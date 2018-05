Ascolti tv | il Grande Fratello batte la docu-fiction su Aldo Moro

Ascolti tv - il Grande Fratello resiste : è primo ma perde tre punti di share : Il Grande Fratello 15 in onda su Canale 5 per la conduzione di Barbara d'Urso vince la sfida , facile, del martedì sera. Il Gf ha raccolto davanti allo schermo 4.055.000 persone per il 23,9% di share ,...

Ascolti tv 8 maggio 2018 : la quarta puntata di Grande Fratello 15 al 23 - 9% di share : Ascolti tv Grande Fratello 2018: ieri sera la quarta puntata vista da 4 milioni di spettatori 4 milioni 55 mila telespettatori medi ed il 23,9% di share. Questo il dato con gli Ascolti TV registrati dalla quarta puntata di Grande Fratello 2018 in onda ieri, martedì 8 maggio, in prima serata su Canale5. Anche ieri […] L'articolo Ascolti tv 8 maggio 2018: la quarta puntata di Grande Fratello 15 al 23,9% di share proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 8 maggio 2018. Grande Fratello al 23.9% - solo il 14.7% per Aldo Moro – Il Professore. L’Eurovision all’1.6% : Aldo Moro - Il Professore Su Rai1 Aldo Moro – Il Professore (in onda dalle 21.24 alle 23.12) ha conquistato 3.669.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Grande Fratello (in onda dalle 21.36 alle 25.26) ha raccolto davanti al video 4.055.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 x-Men – L’Inizio ha intrattenuto 1.427.000 ...

Ascolti TV | Martedì 8 maggio 2018. Grande Fratello al 23.9% - solo il 14.7% per Aldo Moro – Il Professore : Aldo Moro - Il Professore Su Rai1 Aldo Moro – Il Professore ha conquistato 3.669.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 4.055.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 x-Men – L’Inizio ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ...

Ascolti tv ieri - Aldo Moro – Il professore vs Grande Fratello 15 | Auditel 8 maggio 2018 : Cosa dicono i dati Auditel dell’8 maggio 2018? Chi ha vinto nella sfida degli Ascolti tv di ieri fra Aldo Moro – Il professore e il Grande Fratello 15? Nella prima serata di martedì le due ammiraglie avversarie si sono date filo da torcere proponendo ai telespettatori due prodotti molti diversi. Su Rai 1 è andato in onda, alla vigilia del 40° anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, un vero e proprio omaggio al ...

Grande Fratello - record d'Ascolti. Barbara D'Urso supera il Commissario Montalbano e umilia Marcuzzi e Ilary Blasi : L'edizione più trash di sempre del Grande Fratello fa il botto. Chiamiamolo il 'miracolo di Barbara D'Urso ': dopo un debutto buono e una seconda puntata decisamente deludente, il reality di Canale 5 ...

BARBARA D'URSO/ Torta di mele notturna e il boom di Ascolti : dal caffeuccio alla corona del Grande Fratello : BARBARA D'URSO regina dello share nella terza puntata del Grande Fratello 2018. La conduttrice batte Il Commissario Montalbano e celebra con i fan, alla sua maniera...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:30:00 GMT)

Ascolti - Grande Fratello da record - tra squalifiche e polemiche : Ascolti record per la terza puntata di “Grande Fratello” che con 4.766.000 telespettatori e il 27.17% di share e un aumento di 1.287.000 spettatori rispetto alla puntata precedente. Merito probabilmente del clamore che si era creato a causa di alcuni comportamenti scorretti ai danni di una concorrente, la spagnola Aida Nizar, che sono stati sanzionati e duramente criticati dalla conduttrice Barbara D’Urso. Nel corso della serata, il ...

Sfuriata - lacrime e punizioni : il Grande Fratello fa boom di Ascolti : Vittoria storica per il Grande Fratello 15 su 'Il Commissario Montalbano'. Il reality show condotto da Barbara d'Urso , dalla prossima settimana andrà in onda di martedì, nda , ha superato nello share ...

Ascolti tv 30 aprile 2018 : la terza puntata di Grande Fratello “vola” al 27 - 2% di share : Ascolti Grande Fratello 2018: ieri sera la terza puntata vista da 4,7 milioni di spettatori Boom di Ascolti per la terza puntata di Grande Fratello 2018. Ieri sera, in prima serata su Canale5, il nuovo appuntamento col reality condotto da Barbara D’Urso è stato visto da una media di 4 milioni 766 mila telespettatori pari […] L'articolo Ascolti tv 30 aprile 2018: la terza puntata di Grande Fratello “vola” al 27,2% di share ...

Ascolti TV | Lunedì 30 aprile 2018. Exploit di Grande Fratello (27.2% – 4 - 7 mln) - Montalbano 25.2% (6 mln) : Barbara D'Urso Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Giro di Boa in replica ha conquistato .000 spettatori pari al 25.2% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 4.766.000 spettatori pari al 27.2% di share (qui gli Ascolti della scorsa settimana). Su Rai2 3 Days To Kill ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno ha intrattenuto ...

Ascolti tv ieri - il Commissario Montalbano vs Grande Fratello | Auditel 30 aprile 2018 : Lunedì sera rovente per i dati Auditel dei principali canali del digitale terrestre. Chi sarà uscito vincitore tra Rai 1, che ha proposto una replica del Commissario Montalbano, e Canale 5, con il suo GF 2018? Non ci resta che scoprirlo in questo articolo con tutti i dati relativi agli Ascolti tv ieri. Ascolti tv ieri, 30 aprile 2018 ++DATI Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00 RAI 1. Il tragico epilogo con il piccolo clandestino, ieri ...

Bobby Solo attacca sua figlia Veronica Satti e il Grande Fratello : 'Usano il mio nome solo per fare Ascolti' : Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali'. Continuando ...

Grande Fratello 2018 - Valerio eliminato e nomination/ Gli Ascolti calano ma Barbara D'Urso ringrazia : Live Grande Fratello 2018, anticipazioni e diretta della seconda puntata con Barbara D'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:43:00 GMT)