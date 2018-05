Ascolti tv 8 maggio 2018 | la quarta puntata di Grande Fratello 15 al 23 | 9% di share

Ascolti TV | Martedì 8 maggio 2018. Grande Fratello al 23.9% - solo il 14.7% per Aldo Moro – Il Professore. L’Eurovision all’1.6% : Aldo Moro - Il Professore Su Rai1 Aldo Moro – Il Professore (in onda dalle 21.24 alle 23.12) ha conquistato 3.669.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Grande Fratello (in onda dalle 21.36 alle 25.26) ha raccolto davanti al video 4.055.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 x-Men – L’Inizio ha intrattenuto 1.427.000 ...

Ascolti TV | Martedì 8 maggio 2018. Grande Fratello al 23.9% - solo il 14.7% per Aldo Moro – Il Professore : Aldo Moro - Il Professore Su Rai1 Aldo Moro – Il Professore ha conquistato 3.669.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 4.055.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 x-Men – L’Inizio ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ...

Ascolti tv ieri - Aldo Moro – Il professore vs Grande Fratello 15 | Auditel 8 maggio 2018 : Cosa dicono i dati Auditel dell’8 maggio 2018? Chi ha vinto nella sfida degli Ascolti tv di ieri fra Aldo Moro – Il professore e il Grande Fratello 15? Nella prima serata di martedì le due ammiraglie avversarie si sono date filo da torcere proponendo ai telespettatori due prodotti molti diversi. Su Rai 1 è andato in onda, alla vigilia del 40° anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, un vero e proprio omaggio al ...

Ascolti TV | Lunedì 7 maggio 2018. Esordio boom per Il Capitano Maria (7 mln – 28.5%) - Star Wars fermo all’8.3%. La7 al 4.6% nelle 24 ore : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria – in onda dalle 21.30 alle 23.24 – ha conquistato 7.032.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza – in onda dalle 21.41 alle 0.19 – ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Attacco al Potere ha interessato 1.343.000 spettatori pari al 5.5% di ...

Ascolti TV | Lunedì 7 maggio 2018. Esordio boom per Il Capitano Maria (7 mln – 28.5%) - Star Wars fermo all’8.3% : Il Capitano Maria Su Rai1 Il Capitano Maria – in onda dalle 21.30 alle 23.24 – ha conquistato 7.032.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale 5 il film in prima visione Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza – in onda dalle 21.41 alle 0.19 – ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Attacco al Potere ha interessato 1.343.000 spettatori pari al 5.5% di ...

