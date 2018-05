Argentina | Macri chiede aiuto al Fondo Monetario Incubo crisi del 2001 | necessari 30

Argentina - Macri chiede aiuto al Fondo Monetario. Lo spettro del 2001 aleggia di nuovo su Buenos Aires : Un messaggio che riporta l’Argentina all’incubo del 2001. Ora è ufficiale: la seconda economia dell’America Latina è di nuovo in crisi e chiede aiuto al Fondo Monetario Internazionale per ottenere una “linea di sostegno finanziario“. Lo ha annunciato il presidente Mauricio Macri in un breve messaggio registrato diffuso a reti unificate, spiegando che il contatto con il Fmi si è reso necessario per proseguire con ...