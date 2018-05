App nel mirino di Agcom

Incidente nella notte - auto si cAppotta nel Cesenate : un morto e 3 feriti : L’Incidente stradale nella notte sulla Via Emilia a Diegaro, nel Cesenate. Il bilancio è di un morto e tre feriti: tre giovani di 21, 23 e 32 anni ricoverati in ospedale.Continua a leggere

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : prima tAppa in Italia per lo European Tour nella splendida cornice di Agrigento : Lo European Tour sbarca in Italia. Al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, va in scena il Rocco Forte Sicilian Open, torneo giunto alla seconda edizione. Un appuntamento che nel 2017 ha riscosso grande successo tra giocatori e addetti ai lavori, che hanno gradito particolarmente la spettacolarità del percorso. Quest’anno la magia si ripeterà, inaugurando un mese di maggio decisivo per il Golf Italiano, perché il 31 sarà la ...

Le métier de la critique : incontrare Anaïs Nin – Appunti di un viaggio nell’anima : Ricordo la prima volta che mi parlarono di lei: “Devi conoscerla, ti piacerebbe molto” disse M., amica di letture e di esplorazioni identitarie. Io ero una ragazzina affamata di ‘parole guida’, una ricercatrice di libri indimenticabili. Volevo ascoltare voci che mi penetrassero l’anima. Cominciai a osservarla tra le righe di “Uccellini”[1] creandomi di lei un’impressione […]

[L'analisi] Trump - la bomba lanciata nel vuoto contro l'Iran e il cAppio finanziario sulla testa dell'Europa : La forza delle sanzioni Usa è isolare chi non le rispetta dall'economia americana e dal circuito del dollaro. Se Deutsche Bank o Unicredit prestano soldi ad un'azienda iraniana possono veder bloccata ...

Ciclismo. Giro 101. L'arrivo della 5Appa nel pomeriggio a Santa Ninfa. Le iniziative : << Un territorio che , continua Lombardino, sarà sotto i riflettori per un evento sportivo che farà da volano per l'economia perché ospiteremo migliaia di persone che conosceranno la nostra cittadina,...

Giro d’Italia 2018 - Tim Wellens : “TAppa molto dura - nel finale ho aspettato il momento giusto per scattare” : Nella quarta tappa del Giro d’Italia arriva il successo di Tim Wellens, che trionfa sul traguardo di CaltaGirone. Il belga, capitano della Lotto Fix All, ha fatto valere il suo spunto veloce sullo strappo finale e si è andato a prendere la seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa, dopo quella del 2016. Wellens era tra i grandi favoriti della vigilia per questa tappa, ma riuscire a concretizzare il risultato su strada non è mai facile, ...

Il widget “At a glance” compare nella versione stabile dell’App Google : Il widget "At a glance" è ora disponibile in beta all'interno della versione stabile di App Google per tutti gli smartphone con almeno Android 7.0 Nougat: per averlo aggiornate App Google alla versione 8.1.12. L'articolo Il widget “At a glance” compare nella versione stabile dell’App Google proviene da TuttoAndroid.

Importante aggiornamento WhatsApp per le liste broadcast nel 2018? Cosa cambierà : Un nuovo aggiornamento Whatsapp all'orizzonte migliora la funzione liste broadcast: queste potranno essere ben più facili da utilizzare nel breve periodo. La nuova indiscrezione ci viene fornita dall'instancabile fornita dal leaker @WABetaInfo sulla cui autorevolezza nessuno nutre più dubbi vista la sua intensa attività. Un piccolo approfondimento per chi non conosce le liste Whatsapp e il loro scopo nell'applicazione di messaggistica. ...

Diretta/ Giro d'Italia 2018 : streaming video e tv - entriamo nella fase calda! (4^ tAppa Catania Caltagirone) : Diretta Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 4^ tappa Catania-CaltaGirone: percorso e orari della quarta frazione del Giro, in Sicilia tracciato ostico (oggi 8 maggio)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:18:00 GMT)

Facebook Avatars è una feature nascosta nell’App Android : Facebook Avatars è una feature nascosta nel codice dell'applicazione Android del popolare social network e prossima ad essere messa a disposizione di tutti L'articolo Facebook Avatars è una feature nascosta nell’app Android proviene da TuttoAndroid.

Volley : Nazionale Femminile - l'Italia battuta dal GiAppone nella prima stagionale : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - L' Italia Femminile , in evidente ritardo di preparazione, si fa battere nella prima amichevole della stagione, davanti al pubblico del Palayamamay di Busto Arsizio , oltre ...

Melania scompare nel nulla - il lieto fine dopo l'Appello del papà : "L'abbiamo ritrovata" : E' stata ritrovata Melania Grazioli, la ventenne di Portici scomparsa dalle 9 di ieri mattina. Il padre, Pino Grazioli, editore dell'emittente regionale Tv Paradise, aveva lanciato un appello su Facebook per...

ISPRA : il 10 maggio la presentazione del RApporto Nazionale sui pesticidi nelle acque : In Italia, solo in agricoltura, si utilizzano ogni anno più di 130.000 tonnellate di pesticidi. Concepiti per combattere organismi ritenuti dannosi, possono comportare un rischio per l’uomo e per gli ecosistemi. Il monitoraggio dei pesticidi nelle acque richiede una rete che copra gran parte del territorio Nazionale, il controllo di un grande numero di sostanze e un continuo aggiornamento. L’ISPRA presenterà il prossimo 10 maggio l’edizione 2018 ...

Apple - un visore 16K nel 2020. La Mela lavora alla "realtà immersiva" : Il progetto T288 potrebbe portare l'azienda nel mercato della realtà virtuale. E i prossimi iPhone potrebbero esserne il cuore