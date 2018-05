romadailynews

: Anzaldi: foto Grillo a New York un insulto ai romani: Di seguito quanto scritto su… - romadailynews : Anzaldi: foto Grillo a New York un insulto ai romani: Di seguito quanto scritto su… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018)a difficoltà cittadini su situazione rifiuti Roma – Di seguito quanto scritto su Instagram dal deputato del Pd, Michele. “Laa Newin cuiride sulla spazzatura è unalle difficoltà affrontate ogni giorno dai cittadini a cui lui dice di essere vicino”. “Mentre il caldo- spiega- si avvicina e la situazione dei rifiuti a Roma diventa di giorno in giorno peggiore, mentre i cassonetti continuano a straripare di sacchetti e i topi a scorrazzare per le strade,non trova di meglio che divertirsi con uno scatto ‘ironico’ nelle strade di New. Il suo non è solo un insopportabile gesto di arroganza nel solco del ‘Io sono io e voi…’, un irrisione con cui dimostra tutta la reale distanza dai problemi dei cittadini”. “Ma anche una notevole dimostrazione di ignoranza, per ...