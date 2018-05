Anticipazioni Uomini e donne | la scelta di Nilufar | l' addio di Giordano

Uomini e Donne Anticipazioni : segnalazione per MARIANO CATANZARO : Le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne sono incentrate sul tronista napoletano MARIANO CATANZARO; nella puntata registrata martedì 8 maggio 2018, Maria De Filippi ha infatti comunicato a tutti i presenti in studio di essere in possesso di alcune segnalazioni sul conto dell’uomo. Dopo aver fatto accomodare sulle loro sedute Valentina Pivati ed Eleonora Fortini, la conduttrice ha detto che la redazione ha ricevuto una ...

Uomini e donne | Puntata 9 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14.45 : Uomini e donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e donne | Puntata 9 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 14.45 pubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2018 09:33.

Uomini e Donne Anticipazioni : Nilufar sceglie - Sara piange per Lorenzo : anticipazioni Uomini e Donne: Nilufar annuncia la scelta, Sara piange per Lorenzo che tira in ballo Nicola Panico Quasi tutto pronto per la scelta di Nilufar a Uomini e Donne! Nel corso della registrazione di oggi del Trono Classico, l’italo-persiana ha annunciato che la prossima settimana sceglierà tra Giordano e Nicolò. La scelta, come già […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Nilufar sceglie, Sara piange per Lorenzo ...

Uomini e Donne Anticipazioni : GIULIA DE LELLIS ospite nella prossima registrazione? : Nelle varie pagine web dedicate a Uomini e Donne continuano ad apparire delle possibili anticipazioni sulle puntate riguardanti le scelte di Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro; da una parte sembra infatti che le due ragazze siano ormai prossime ad indicare il nome del loro “ipotetico” fidanzato, dall’altra il ragazzo non è apparentemente riuscito ad “infatuarsi” seriamente di una delle sue ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 2 maggio 2018 : Gemma e il suo Marco hanno consumato? La verità! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 2 maggio 2018: Ida spiazza Riccardo! Marco ha chiesto a Gemma di andare a letto con lui. E lei… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha trascorso due giorni insieme al giovane Marco… Si sono abbandonati alla passione? Riccardo, dopo la dichiarazione di Ida, l’ha stretta a sé e l’ha baciata! Ursula vendicativa! Tanta ironia, divertenti teatrini, battibecchi ed ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Patrizia Bonetti tronista? : Patrizia Bonetti del Grande Fratello sarà la nuova tronista di UeD? Patrizia Bonetti ha lasciato la casa del Grande Fratello lunedì scorso. Una puntata segnata da polemiche e discussioni che ha visto al centro dell’attenzione anche Luigi Favoloso. Il 30enne partenopeo ha appreso infatti in diretta di essere stato lasciato da Nina Moric e ha dovuto fare i conti con l’eliminazione di Patrizia con cui aveva trovato una complicità ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Maria De Filippi infuriata con Giordano : anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Maria De Filippi si arrabbia con Giordano Ennesima polemica al Trono Classico di Uomini e Donne. Questa volta sono finiti al centro dello scandalo Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente corteggiatore di Nilufar e di Sara. I due hanno indossato nel corso delle ultime esterne la stessa maglia, con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi infuriata con Giordano ...

