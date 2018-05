Annunciate date e orari del PC Gaming Show

Annunciate le date dei network test di Dark Souls Remastered per Xbox One e PS4 : From Software ha annunciato che i network test per Dark Souls Remastered inizieranno l'11 e 12 maggio.Come riporta Gematsu tali date sono state confermate soltanto per Giappone e Stati Uniti, il test sarà aperto a tutti e per poter giocare sarà necessario scaricare tramite Xbox Store e PlayStation Store il client gratuito Dark Souls Remastered network test. Al momento le fasce orarie confermate sono 19.00\22.00 in Giappone e per quanto ...

Metal Gear Solid V tra i Games With Gold di maggio 2018 : tutti i giochi e le date Annunciate da Xbox : Microsoft e Xbox hanno svelato anzitempo la lista dei Games With Gold di maggio 2018, fornendo la lista dei giochi che saranno disponibili gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 durante i 30 giorni del mese prossimo. L'offerta di punta è chiaramente Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, ma anche gli altri titoli sembrano interessanti. Sembra che le offerte Xbox Games With Gold siano emerse un po 'prima del previsto, poiché Microsoft non ha ...

Cosmo sarà in tour anche in estate : ecco le prime date Annunciate : Grande successo per il Cosmotronic tour The post Cosmo sarà in tour anche in estate: ecco le prime date annunciate appeared first on News Mtv Italia.

Concerti di Francesco De Gregori nel 2018 - Annunciate nuove date : biglietti in prevendita : I nuovi Concerti di Francesco De Gregori nel 2018 sono stati annunciati. Il cantautore sarà in tour in estate, con una serie di live che ha chiamato semplicemente Tour 2018. I prossimi appuntamenti del tour sono fissati in Piemonte e a Firenze. La prima tappa è fissata a Saluzzo, per poi spostarsi a Grugliasco il 17 quindi a Firenze il 25 dello stesso mese. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita ...

Nuovi concerti di Riki in estate - Annunciate 4 date tra Taormina e Torino : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciati Nuovi concerti di Riki in estate: al ricco calendario del tour, si aggiungono quattro nuove date in programma a luglio! Al tour estivo precedentemente annunciato, si aggiungono quattro concerti: Riki si esibirà il 10 luglio a Torino, in occasione del GruVillage Festival, il 16 luglio a Salerno, il 19 luglio per la prima volta nella prestigiosa cornice del Teatro Antico di Taormina (ME) e il 28 luglio al Bolgheri Festival di Marina ...

Nuovi concerti di Ermal Meta nel 2018 - Annunciate le date estive del tour : biglietti in prevendita su Ticketone : annunciate le prime date dei concerti di Ermal Meta nel 2018: il cantautore sarà in tour durante la prossima estate! Dopo lo straordinario successo di vendite per il concerto del 28 aprile al Forum di Assago, già sold out, e il live al Foro Italico di Roma, Ermal Meta annuncia a sorpresa Nuovi concerti! Si tratta della prima tranche di eventi in programma tra luglio e agosto, durante i quali Ermal Meta presenterà dal vivo il nuovo album Non ...

Annunciate le date del tour estivo di Caparezza - tra Collisioni Festival e Rock in Roma : calendario completo e biglietti in prevendita su Ticketone : Annunciate le date del tour estivo di Caparezza: dopo i numerosi sold out registrati nella tournée invernale, il rapper italiano si esibirà sui palchi italiani più prestigiosi. Dopo il successo di Prisoner 709, già certificato disco di platino, continua il periodo d'oro di Caparezza: una tournée nei palazzetti d'Italia tra novembre e febbraio che ha registrato il tutto esaurito e un pubblico calorosissimo (più di 125.000 biglietti venduti), ...

Max Pezzali - Nek e Renga - concerti : Annunciate nuove date estive a Barolo - Locarno e Lucca. Esce oggi 'Max Nek Renga - il disco' " TRACKLIST /... : ... " , live, , "Unici" , live, , "Nessun rimpianto" , live, , "A un isolato da te" , live, , "Sei fantastica" , live, , "Sei solo tu" , live, , "Sei grande" , live, , "Il mio giorno più bello nel mondo"...

Annunciate le date italiane di “Disney On Ice – Le Fiabe Incantate” : Topolino, Minnie, Paperino e Pippo tornano sul palco con i momenti indimenticabili del Regno Disney in un meraviglioso show sul ghiaccio. Prodotto da Feld Entertainment, Disney on Ice presenta Le Fiabe Incantate sarà in Italia per 16 spettacoli, presentato da Applauso, in collaborazione con The Base: a Milano (Mediolanum Forum) dal 29 novembre al 2 dicembre, e a Roma (Palalottomatica) dal 6 al 9 dicembre. Le Fiabe Incantate è un’esilarante ...