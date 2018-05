Animali | WWF | evento straordinario all’Oasi di Orbetello | nati piccoli di falco pescatore

Lotta al bracconaggio : partita la campagna Wwf per salvare gli “Animali in trappola” : 1/10 ...

Animals - conoscere gli Animali rispettandoli : a Romaest il progetto educativo in collaborazione col WWF : 144 esemplari dai 5 continenti per stupire il pubblico e raccontare la bellezza del mondo animale. Con una caratteristica fondamentale: non si tratta di animali veri, ma di peluche a grandezza naturale. Saranno loro i protagonisti di Animals, conoscere gli animali rispettandoli, in programma al Centro Commerciale Romaest dal 27 aprile al 13 maggio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con WWF Italia e giunta al suo secondo appuntamento, ...

Animali - il WWf : “In Russia coesistenza tra uomini e tigri risolta con successo” [FOTO] : 1/11 ...

Animali - Wwf : “Dopo la Cina - anche il Taiwan annuncia il bando dell’avorio” : Il WWF accoglie con favore l’annuncio di Taiwan che intende vietare il commercio dell’avorio nel paese a partire dal primo gennaio 2020. La decisione arriva dopo la svolta di tre fra i paesi maggiormente coinvolti nel mercato dell’avorio – Cina, Stati Uniti e Hong Kong – che hanno recentemente messo al bando avorio e derivati dai loro mercati nazionali. anche il Regno Unito ha recentemente aderito agli sforzi per proteggere le popolazioni ...

Animali : Wwf - sulle spiagge siciliane tornano le tartarughe : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - "Le tartarughe marine tornano a nidificare sulle coste siciliane. Si tratta di numeri modesti ma abbastanza confortanti da poter affermare che le coste siciliane stanno diventando, piano piano, di nuovo ospitali per questi Animali". A renderlo noto è il Wwf che domani,

Animali - WWF : in Tanzania parte la più grande campagna di monitoraggio della popolazione di elefanti : In Tanzania, governo e WWF hanno lanciato la più grande campagna di monitoraggio della popolazione di elefanti tramite radiocollare. Con oltre il 90% degli elefanti sterminati negli ultimi 40 anni all’interno del Selous Game Reserve (sito World Heritage UNESCO), rafforzare la capacità di controllo e monitoraggio dei ranger è essenziale per ricostruire le popolazioni decimate dai bracconieri. Nell’ambito del progetto, che durerà 12 mesi, 60 ...

Natura : l’estate di WWF Travel scorre sulle note degli Animali del bosco : I Campi estivi di WWF Travel, dedicati ai ragazzi tra i 7 e i 17 anni, si arricchiscono quest’anno di 3 nuove proposte, per vivere un’estate tra Natura, avventura, sport e tanto divertimento in contesti di particolare bellezza. TRA MARE E LAGUNA ALL’OASI WWF DI ORBETELLO Luogo: Oasi WWF di Orbetello e Burano, Grosseto Età: 7-11 anni /11-14 anni Un luogo storico, antico e incantato tra la laguna di Orbetello e il mare caldo e tranquillo della ...

Benevento - Earth Hour WWF : storie libertarie di Animali rivoluzionari : Sabato 24 febbraio all’Earth Hour del WWF Sannio a Benevento nella Fattoria Sociale Caffè dell’Orto arrivano le “storie libertarie di animali rivoluzionari“, performance artistica, teatrale e musicale, con la voce recitante di Marisa Barile e le musiche dei Barabba Blues. Il reading sonoro, che inizierà alle 19.00, si inserisce nell’Earth Hour Benevento, evento organizzato da Associazione WWF Sannio e Fattoria ...

Animali - il Wwf : “Un’aquila di Bonelli torna finalmente a volare nei cieli di Sicilia” : Dopo diciassette mesi di premurose cure veterinarie e attività riabilitative presso il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza, torna a volare nei cieli siciliani l’esemplare di Aquila di Bonelli ferita nel settembre 2016 da un bracconiere e recuperata da attivisti WWF di Licata. L’animale è stato liberato oggi in provincia di Caltanissetta, in un luogo scelto dagli esperti perché il suo ambiente è molto adatto per la ...

Clima - l’allarme del Wwf : “A rischio la metà delle specie Animali nel Mediterraneo e in Amazzonia” : Il mondo perderà la metà delle specie animali e vegetali che oggi lo popolano se non si ridurranno le emissioni di CO2. La fauna e la flora di paradisi naturali come le isole Galapagos e l’Amazzonia, ma anche il Mediterraneo rischiano l’estinzione entro la fine del secolo. È l’allarme lanciato dal Wwf, che ha condotto uno studio sul Clima assieme ad esperti dell’Università dell’East Anglia e della James Cook University. I ...

Animali : liberati nella riserva Wwf Valpredina oltre 100 uccelli feriti : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - oltre cento uccelli passeriformi, tre gheppi, due poiane e un allocco sono stati liberati all'interno della riserva naturale Wwf Valpredina, in provincia di Bergamo, dal personale del Centro recupero Animali selvatici (Cras) che ha sede nella riserva in collaborazione c