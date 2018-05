Animali | Leishmaniosi | un canile di Gaeta primo nella prevenzione

meteoweb.eu

: Questa sera TUTTI a Casa Corsini, per Antonio Rigo Righetti e tanto altro (io ci vado anche per la leishmaniosi deg… - morenasilingard : Questa sera TUTTI a Casa Corsini, per Antonio Rigo Righetti e tanto altro (io ci vado anche per la leishmaniosi deg… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Sono cinquecento i cani ospitati nel‘Dog’s village’ di, in provincia di Latina, che in queste settimane vengono sottoposti a vaccinazione contro la, una grave malattia del cane che imperversa a causa della notevole diffusione di piccoli insetti, i flebotomi o pappataci, che fungono da vettore. La malattia non ha cure certe e può portare a morte l’animale infettato, oltre ad essere molto pericolosa anche per l’uomo. Il proprietario delLucio La Croix, insieme al medico veterinario responsabile sanitario della struttura Mario Tamarrini, hanno scelto di adottare un approccio di “protezione totale”. Appena hanno saputo che è disponibile un nuovo vaccino contro la, hanno subito deciso di adottarlo per i cani ospitati. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire le migliore condizioni di salute e la massima protezione a tutti gli ...