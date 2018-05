Android P Beta disponibile per 11 smartphone | ecco come installarla

OnePlus 6 : già disponibile Android P (beta) prima della presentazione : OnePlus 6 sarà idoneo a partecipare alla open beta di Android P, lo ha annunciato l’azienda cinese una settimana prima che il telefono stesso venga presentato ufficialmente. La società è uno dei sette fornitori di smartphone che supportano lo sviluppo di Android P, ha già iniziato a ottimizzare il prossimo aggiornamento del sistema operativo per i propri dispositivi, anche se non sarà rilasciato ancora per alcuni mesi. Android P già ...

Esclusione a sorpresa del Samsung Galaxy S9 dal programma beta di Android P : ecco perché : Si sta parlando moltissimo in ambito smartphone di Android P in queste ore, considerando l'elevata mole di voci e di notizie che si è venuta a creare attorno all'aggiornamento dopo l'evento di ieri, con alcune precisazioni da fare anche a proposito di un top di gamma come il Samsung Galaxy S9. Andiamo con ordine, perché in queste ore è spuntato un elenco preliminare di device destinati a toccare con mano la beta del sistema operativo a ...

Sorpresona beta Android P su OnePlus - Xiaomi - Sony e non solo : tutte le novità : La prima beta Android P è realtà e con gran stupore la fase di sperimentazione del nuovo sistema operativo Android 9.0 non riguarderà solo i device Pixel nell'orbita di Mountain View ma anche una serie di brand molto noti. Come annunciato ieri, durante la conferenza Google I/O in California, ecco che a provare il nuovo update nell'immediato saranno pure i possessori di device Xiaomi, OnePlus, Sony, Nokia, Oppo, Vivo e Essential. Un vero ...

Non avete un Google Pixel? Non importa, Android P è ora disponibile in via ufficiale per 7 smartphone non Google, sempre in Beta però. eccovi il download.

Nella giornata inaugurale del Google I/O 2018 Google ha presentato la seconda Developer Preview di Android P, che entra ufficialmente nel programma Android beta.

Sono decisamente molti i dispositivi Huawei e Honor che in questi giorni stanno ricevendo la beta di Android 8.0 Oreo, grazie a una serie

Huawei continua ad attivare programmi beta per i propri smartphone: oggi è la volta di Huawei P8 Lite 2017 che si prepara dunque a ricevere Android 8.0 Oreo.

Huawei P10 Lite e Android Oreo qualcosa si muove : inizia la beta test : Arrivano i primi feedback che è iniziata la beta test con Android Oreo 8.0 e interfaccia Emotion 8.0 per l’Huawei P10 Lite: finalmente qualcosa si sta muovendo.In casa Huawei ci sono finalmente notizie confortanti per tutti coloro che hanno acquistato un P10 Lite, sembra infatti che il dispositivo stia facendo passi in avanti per ricevere l’aggiornamento finale ad Android Oreo 8.0 con interfaccia personalizzata Emotion 8.0.Huawei P10 ...

Mente in Cina Huawei lancia il programma beta per Oreo per numerosi smartphone, in Europa prende il via il programma beta per l'aggiornamento a Android 8.0 Oreo per Huawei P10 Lite.

Huawei P9 - Mate 8 - Honor 8 e Honor 6X arriva Android Oreo 8.0 Beta ma solo in Cina : Ufficializzato il programma Beta test per Android Oreo 8.0 sui dispositivi Huawei P9, Mate 8, Honor 8, Honor 6X e Honor Note 8 ma sfortunatamente al momento solo in Cina. Nonostante l’aggiornamento al sistema operativo mobile Android Oreo 8.0 è diventato ufficiale un anno fa, ci sono ancora molti dispositivi Huawei che non l’hanno ancora ricevuto, nonostante siano in lista per riceverlo.Huawei P9, Mate 8, Honor 8 e Honor 6X ...

Android 8.0 Oreo arriva, per il momento solo in Cina, su Huawei Mate 8 e P9 e su Honor 8, Honor Note 8 e Honor 6X, con l'interfaccia EMUI 8.0.

Vi abbiamo già parlato di come Google abbia già reso disponibile agli sviluppatori Google Chrome 67 beta introducendo nuove funzionalità tra cui le WebXR API, ma ora l'aggiornamento si è propagato anche nella versione mobile per Android. Ecco a voi tutte le novità introdotte!