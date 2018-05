Android 8 1 Oreo disponibile per LG Nexus 4 con LineageOS 15 1 ufficiale

Oreo continua a crescere nella distribuzione di Android di maggio 2018 : Le notizie interessanti in questo momento arrivano quasi tutte Google I/O 2018, ma ciò non vuol dire che siano le uniche: anche la developer dashboard è stata aggiornata coi i numeri relativi alla distribuzione della piattaforma Android del mese di maggio 2018, evidenziando come Oreo stia continuando a crescere, toccando quota 5,7%. L'articolo Oreo continua a crescere nella distribuzione di Android di maggio 2018 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus One vecchio? Macché : grazie ad OmniROM ecco Android 8.1 Oreo : Nonostante per il mondo della telefonia siano tempi pressoché biblici, la community degli sviluppatori continua a supportare l'iconico OnePlus One L'articolo OnePlus One vecchio? Macché: grazie ad OmniROM ecco Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo arriva in beta anche su Huawei Mate 10 Lite : Sono decisamente molti i dispositivi Huawei e Honor che in questi giorni stanno ricevendo la beta di Android 8.0 Oreo, grazie a una serie […] L'articolo Android 8.0 Oreo arriva in beta anche su Huawei Mate 10 Lite proviene da TuttoAndroid.

Huawei P9 Plus nuovo aggiornamento firmware maggio 2018 aspettando Android Oreo : Huawei P9 Plus riceve un nuovo aggiornamento firmware per le patch di sicurezza di maggio 2018, ovviamente non è ancora Android Oreo che però arriverà.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P9 Plus No Brand (non acquistato tramite operatore telefonico) che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware nel nostro paese.Huawei P9 Plus nuovo aggiornamento firmware con patch maggio 2018 e situazione ...

Swift Installer permette di gestire facilmente i temi sui dispositivi Samsung con Android Oreo : Swift Installer è un'applicazione che permette di installare i temi su smartphone Android Oreo senza necessità di collegare lo smartphone a un PC per l'invio dei comandi ADB. L'app è compatibile con Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9 e i dispositivi di Samsung equipaggiati con Android Oreo e mette a disposizione un color engine che consente di personalizzare lo smartphone con infiniti colori. L'articolo Swift Installer permette di gestire ...

Al via la beta per Android 8.0 Oreo anche per Huawei P8 Lite 2017 : Huawei continua ad attivare programmi beta per i propri smartphone: oggi è la volta di Huawei P8 Lite 2017 che si prepara dunque a ricevere Android 8.0 Oreo. L'articolo Al via la beta per Android 8.0 Oreo anche per Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S9 avrà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.1 prima di Android P? : Secondo recenti rumors il Samsung Galaxy S9 potrebbe avere l’aggiornamento ad Android Oreo 8.1 prima di ricevere Android P 9.0: ecco i dettagli sulle motivazioni.Come sapete già i nuovi Galaxy S9 e S9+ sono usciti nei vari mercati internazionali lo scorso aprile con il sistema operativo Android Oreo 8.0 personalizzato tramite la Samsung Experience 9.0.Ovviamente essendo uno smartphone top di gamma del 2018 è in lista per ricevere pure ...

Samsung Galaxy S9 con Android 8.1 Oreo appare su Geekbench : Dal database di Geekbench arriva la notizia che tanti attendevano: il Samsung Galaxy S9 è apparso con Android 8.1 Oreo a bordo. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy S9 con Android 8.1 Oreo appare su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Huawei P10 Lite e Android Oreo qualcosa si muove : inizia la beta test : Arrivano i primi feedback che è iniziata la beta test con Android Oreo 8.0 e interfaccia Emotion 8.0 per l’Huawei P10 Lite: finalmente qualcosa si sta muovendo.In casa Huawei ci sono finalmente notizie confortanti per tutti coloro che hanno acquistato un P10 Lite, sembra infatti che il dispositivo stia facendo passi in avanti per ricevere l’aggiornamento finale ad Android Oreo 8.0 con interfaccia personalizzata Emotion 8.0.Huawei P10 ...

Huawei P10 Lite : al via il programma beta per Android 8.0 Oreo : Mente in Cina Huawei lancia il programma beta per Oreo per numerosi smartphone, in Europa prende il via il programma beta per l'aggiornamento a Android 8.0 Oreo per Huawei P10 Lite. L'articolo Huawei P10 Lite: al via il programma beta per Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto X4 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo : Arriva ufficialmente l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo per il Motorola Moto X4. Purtroppo per noi la versione per la quale il roll out è partito è soltanto la variante Android One, ossia la versione disponibile per il mercato statunitense. In occasione dell'aggiornamento approdano le patch di sicurezza di aprile e tutte le altre novità attese. L'articolo Motorola Moto X4 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei P9 - Mate 8 - Honor 8 e Honor 6X arriva Android Oreo 8.0 Beta ma solo in Cina : Ufficializzato il programma Beta test per Android Oreo 8.0 sui dispositivi Huawei P9, Mate 8, Honor 8, Honor 6X e Honor Note 8 ma sfortunatamente al momento solo in Cina. Nonostante l’aggiornamento al sistema operativo mobile Android Oreo 8.0 è diventato ufficiale un anno fa, ci sono ancora molti dispositivi Huawei che non l’hanno ancora ricevuto, nonostante siano in lista per riceverlo.Huawei P9, Mate 8, Honor 8 e Honor 6X ...