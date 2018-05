Andrea Iannone vs Fabrizio Corona L' incontro con Belen scatena la gelosia | Io

Andrea Iannone contro Fabrizio Corona per l'incontro con Belen : «Sono il terzo occhio anche quando non mi vedi» : MILANO ? L?incontro fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è stato molto discusso e, secondo le cronache gossip, ha provocato la temporanea rottura fra l?ex re dei paparazzi e...

Andrea Iannone contro Fabrizio Corona per l'incontro con Belen : «Sono il terzo occhio anche quando non mi vedi» : MILANO ? L?incontro fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona è stato molto discusso e, secondo le cronache gossip, ha provocato la temporanea rottura fra l?ex re dei paparazzi e...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone/ Festa per il trionfo del pilota : baci passionali e siparietti bollenti : Belen Rodriguez e Andrea Iannone dopo il terzo posto del pilota di MotoGip: Festa e passione a bordo pista, baci infuocati e siparietti bollenti anche sui social.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:16:00 GMT)

Andrea Iannone - GP Spagna 2018 : “Abbiamo raggiunto un buon livello - dobbiamo puntare ai top team ora” : Dopo tante settimane difficili sembra che, finalmente, Andrea Iannone e la sua Suzuki abbiano davvero incominciato a capirsi e ad apprezzarsi. Il pilota di Vasto ha confermato questo aspetto anche nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Spagna della MotoGP. “Sia io che il team stiamo vivendo un momento positivo – spiega l’ex pilota della Ducati – Posso ...

MotoGp - Jorge Lorenzo lascia la Ducati : la Suzuki vuole lo spagnolo e molla Andrea Iannone : Si entra nel vivo del mercato piloti e il nome al centro delle trattative è quello di Jorge Lorenzo . Lo spagnolo, che per adesso corre in sella alla Ducati , non sta rendendo bene e la casa di Borgo ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : la rinascita di Andrea Iannone. Serve continuità per convincere la Suzuki : Nel Luna Park di Austin (Stati Uniti), Andrea Iannone è tornato ad assaporare un podio che mancava da diverso tempo alla propria “tavola“. Il centauro di Vasto, terzo nel round iridato di MotoGP in Texas, è parso finalmente consistente sulla sua Suzuki e, reduce da una stagione molto difficile, questo risultato è da annotare. Certo, non basta per cancellare tutte le difficoltà incontrate da “The Maniac” in ...

Andrea Iannone/ La vita privata : "Con Belen mi sento fortunato" (Che tempo che fa) : Andrea Iannone ha ricevuto di recente le lodi della compagna Belen Rodriguez ed è ritornato sul podio della MotoGp. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 23:11:00 GMT)

Belen Rodriguez posa sexy in intimo per Jadea mentre Andrea Iannone pedala : Un servizio fotografico decisamente sexy, quello di Belen Rodriguez per il marchio di intimo Jadea. La showgirl argentina ha posato infatti in una location da sogno, la sua nuova villa immersa nel...

Andrea IANNONE/ Tornato al podio e al centro del gossip grazie a Belen Rodriguez (Che tempo che fa) : ANDREA IANNONE ha ricevuto di recente le lodi della compagna Belen Rodriguez ed è riTornato sul podio della MotoGp. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Belen Rodriguez : “Andrea Iannone è un uomo meraviglioso” : La storia tra Belen Rodriguez e il campione di MotoGp Andrea Iannone sembra scorrere a gonfie vele, nonostante le voci e i pettegolezzi. In una lunga intervista al settimanale Grazie ha infatti dichiarato di vivere un momento speciale accanto al compagno, che non ha paura di amarla per quella che è veramente. Rayada- #primavera #teextrañaba Un post condiviso da Belen (@BelenRodriguezreal) in data: Apr 19, 2018 at 4:09 PDT prosegui la ...

Belen Rodriguez dopo l'incontro con Corona : lui viene lasciato - lei parte con Andrea Iannone e Santiago : SESTRI LEVANTE ? L?incontro fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona ha fatto arrabbiare la fidanzata dell?ex re dei paparazzi, che l?avrebbe lasciato per tornare dalla mamma,...

Belen Rodriguez parla delle sue delusioni d’amore e di Andrea Iannone : Andrea Iannone e Belen Rodriguez: la confessione sul passato sentimentale Belen Rodriguez, che presto potrebbe tornare protagonista su Canale5 accanto a Nicola Savino, si è lasciata andare sulle pagine del settimanale Oggi. In una lunga intervista la showgirl ha svelato un difficile passato sentimentale, fatto anche di delusioni e qualche dolore. Uno dei momenti più difficili per la conduttrice di Tu si que vales è stato sicuramente il ...

Belen Rodriguez innamorata - il post per la gara di Andrea Iannone : «Fiera di te - campione!" : MILANO ? Sabato Belen Rodriguez ha volteggiato sul palco di ?Ballando con le stelle? con Diego Armando Maradona, come riportato da Leggo.it, e il giorno dopo il fidanzato, il pilota...

Andrea Iannone - GP Americhe 2018 : “Sono troppo contento - siamo tornati. È stato difficile essere Andrea Iannone” : Andrea Iannone ha conquistato un bellissimo terzo posto nel GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota dell Suzuki è riuscito a salire sul podio ad Austin tornando al top dopo un periodo davvero molto difficile. Queste le dichiarazioni che il ragazzo di Vasto ha rilasciato a Sky Sport MotoGP: “E’ stata una gara molto combattuta, ho lottato tanto con la moto perché si muoveva molto ma siamo migliorati nel corso ...