André Silva | addio al Milan? Possibile scambio con Falcao | si lavora a un intreccio con

Sky Milan - André Silva obiettivo concreto del Wolverhampton : Come riportato in serata sul proprio portale ufficiale da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, i Wolves hanno messo il numero 9 rossonero in cima alla lista dei ...

Milan - un club inglese vuole André Silva : Secondo quanto riportato da Sky Sport il Wolverhampton ha messo in cima alla lista dei desideri per festeggiare la promozione in Premier League l'attaccante del Milan , Andrè Sivla.

Milan - incontro per il futuro di André Silva : ipotesi Keita e Mandzukic : Milan, incontro per il futuro di André Silva: ipotesi Keita e Mandzukic Il Milan è alla ricerca di una soluzione per André Silva. Pagato 38 milioni di euro al Porto, l’attacante ha reso al di sotto delle aspettative, realizzando soltanto due gol in campionato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, martedì sera ci sarebbe […]

Milan - André Silva a rischio : Mirabelli e Mendes a cena col Bayern Monaco : La storia tra André Silva e il Milan si fa sempre più complicata e se nei mesi scorsi sembrava certa la permanenza dell'attaccante in casa rossonero oggi le cose sono cambiate e spunta la possibilità ...

IL MILAN VUOLE MANDZUKIC/ Calciomercato - l'attaccante croato potrebbe sostituire Andrè Silva : Il MILAN VUOLE MANDZUKIC, Calciomercato: rossoneri sulle tracce dell'attaccante croato, il centravanti potrebbe sostituire Andrè Silva che potrebbe approdare al Monaco(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 12:28:00 GMT)

Milan - cena Mirabelli-Mendes : nel menù André Silva. Al tavolo il Monaco : Prima la partita in uno dei box dello stadio Bernabeu e poi la cena in un locale esclusivo della città, Madrid, dove il d.s. Mirabelli è stato avvistato martedì scorso. Il dirigente rossonero, come ...

André Silva - cena Mirabelli-Mendes/ Calciomercato Milan : Monaco sulle tracce del portoghese : André Silva, cena Mirabelli-Mendes: futuro da scrivere per l'attaccante del Milan, poco utilizzato da Gennaro Gattuso e finito nel mirino del Monaco di Jardim(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:47:00 GMT)

Bergomi : 'Non è finita per André Silva - Kalinic ha dato poco' : Beppe Bergomi , intervenuto a Sky Sport , ha commentato la deludente annata di Kalinic e André Silva : 'Sicuramente potevano fare meglio, mi aspettavo di più da Kalinic, era l'uomo più esperto. Cutrone ha trovato lo spazio giusto per ...

Adani : 'André Silva - la tecnica non serve a niente se...' : In sede di telecronaca per Sky Sport , Daniele Adani ha punzecchiato André Silva : 'Ha buona tecnica, questo è innegabile. Ma la tecnica non serve a niente se non ti guardi dietro, se non ti guardi intorno e vedi i compagni liberi. ...

De Grandis : 'Milan - via Kalinic e André Silva per soldi' : Stefano De Grandis , intervenuto a Sky Sport, risponde così su Cutrone , Silva e Kalinic: 'Cutrone lo terrei sicuramente, è un giocatore fatto in casa che può crescere. Gli attaccanti hanno deluso un pochino, dipende anche dal valore del ...

Diretta/ Milan-Benevento (risultato live 0-0) streaming video e tv : André Silva grazia i sanniti! : Diretta Milan Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match a San Siro per la Serie A, 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:50:00 GMT)

Milan - un grande ex ha la cura per il mal di gol : 'Cutrone più André Silva' : Pietro Paolo Virdis , ex attaccante del Milan , dice la sua su la Gazzetta dello Sport dell'attacco rossonero: 'Rino preferisce una squadra corta puntando più sugli inserimenti dei centrocampisti. Da ex attaccante però preferisco le due punte e ho anche una soluzione: un ...

LIVE Milan-Sassuolo - cronaca e risultato in tempo reale : entra André Silva per Abate : Foto Getty Images © selezionata da SuperNews 59 - Tre uomini su Suso, perde palla il Milan 58 - Attacca Calhanoglu ma si difendono bene i neroverdi 57 - entra Cassata esce Sensi 56 - Pochi spazi per l'...

Milan - il triste retroscena di Gattuso : “ecco perchè non ha giocato André Silva” : Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, occasione sprecata per rientrare in corsa per la Champions League. Non ha preso parte al match l’attaccante Andrè Silva, ecco il triste retroscena di Gattuso: “Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di ...