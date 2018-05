Ancora 24 ore per far nascere il governo Lega-M5s

Faccia a faccia Salvini-Di Maio. Chieste Ancora 24 ore per l'accordo : È in corso alla Camera in questi minuti un nuovo incontro fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Lo rivelano fonti del Carroccio. Nelle ultime ore sono arrivati primi concreti segnali di svolta sulla possibilità di far nascere un Governo fra M5S e Lega. Silvio Berlusconi è infatti tentato di fare quel passo di lato per consentire la formazione di un esecutivo e scongiurare il voto nei prossimi mesi.Dal Quirinale attendono ...

D’Alfonso rimane governatore e senatore : la maggioranza di centrosinistra gli salva (Ancora) la doppia poltrona : Per il consiglio regionale dell’Abruzzo il presidente Luciano D’Alfonso, da più di due mesi anche senatore della Repubblica, può mantenere entrambi gli incarichi perché non è “incompatibile“. Esiste un articolo della Costituzione (il 122) che enuncia chiaramente l’impossibilità di essere sia componente di una giunta regionale sia parlamentare, ma non la pensa così l’assemblea abruzzese che, a maggioranza, con ...

Migranti - i 105 recuperati in mare Ancora in attesa di un porto sicuro. L’Ue : “È deplorevole” : Dopo il braccio di ferro tra Londra e Roma per l'indicazione di un porto sicuro per i 105 Migranti che si trovano adesso sulla nave Aquarius di Sos Mediteranee, arriva il richiamo dell'Ue: "Rivolgiamo un appello, sia alle autorità italiane che alle britanniche, per una soluzione rapida affinché i Migranti siano sbarcati in piena sicurezza e al più presto".Continua a leggere

DIRETTA / Genoa Fiorentina (risultato finale 2-3) streaming video e tv : il Grifone scivola Ancora - ma... : DIRETTA Genoa Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Marassi per la 36^ giornata Serie A (oggi 6 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 22:20:00 GMT)

Juventus-Bologna 3-1 - bianconeri ad un passo dal tricolore. Allegri : “Mancano Ancora 3 punti…” : Juventus-Bologna 3-1- Dopo il netto successo del Milan nel match delle 18:00 contro il Verona, 4-1 il finale, la Juventus batte 3-1 il Bologna e si avvicina in maniera aritmetica al suo 7° scudetto consecutivo. Verdi spaventa i bianconeri nel primo tempo su calcio di rigore, rimonta bianconera completata dall’autogol di De Maio, poi Khedira […] L'articolo Juventus-Bologna 3-1, bianconeri ad un passo dal tricolore. Allegri: ...

Arbitro e fortuna aiutano (Ancora una volta) la Juventus : Bologna incredibilmente penalizzato - finale di stagione condizionato a favore dei bianconeri [FOTO] : 1/21 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Il Terzo Segreto di Satira fa Ancora centro con Si muore tutti democristiani : un film graffiante e spassoso : Eravamo di sinistra, ma un po’ di purezza per “150k” (150mila euro) si può anche perdere. Il Terzo Segreto di Satira fa ancora politicamente centro. Stavolta al cinema dove, dal 10 maggio 2018, vedremo Si muore tutti democristiani. graffiante e spassosa Satira sui luoghi comuni dell’idealità progressista italiana girata nella grigia Milano e ricamata attorno ad un quesito etico che investe i tre quarantenni protagonisti (Marco Ripoldi, ...

Striscia - dottoressa Ancora assente : mai reperibile dai pazienti perché lavora ad Abu Dhabi : Dopo quasi dieci anni Striscia La Notizia torna dall'urologa Maria Colavita . Infatti nel 2008, dopo un'indagine del tg satirico, la dottoressa fu licenziata dall'ospedale dove lavorava vista la sua ...

Pd - Damiano : “Renzi ha rovesciato il tavolo voluto da Mattarella - prima Ancora di sedersi. Un errore” : “Renzi ha rovesciato il tavolo voluto da Mattarella, così si trascina il percorso istituzionale nelle diatribe interne di un partito”. Così commenta Cesare Damiano, esponente della minoranza dem, l’attesa per la direzione del Pd dove ci sarà la resa dei conti di un partito nuovamente in acque agitate dopo l’intervento a gamba tesa dell’ex segretario Matteo Renzi nel dibattito sul tavolo con i Cinque stelle ...

Maltempo - Ancora piogge e allagamenti. E nelle prossime ore è in arrivo un ciclone : ancora disagi in molte zone d'Italia per il Maltempo che si è abbattuto in questi giorni, e prosegue l'allerta meteo anche per le prossime ore. La pioggia battente che dalla notte scorsa sta ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella rivela : "Mentre la testa ha già detto la sua - il cuore invece non ha Ancora parlato chiaro" : Intervistata da Uomini e Donne Magazine, la tronista rivela il suo stato d'animo a pochi giorni dalla scelta.

Samsung lancia il nuovo sensore ISOCELL Slim 3P9 per foto Ancora più vivide : Samsung presenta il nuovo sensore fotografico ISOCELL Slim 3P9 in grado di fornire immagini più vivide anche in scarse condizioni di illuminazione. L'articolo Samsung lancia il nuovo sensore ISOCELL Slim 3P9 per foto ancora più vivide proviene da TuttoAndroid.

Rino Gaetano - Ti voglio : ecco il nuovo singolo. 40 anni dopo è Ancora boom per il cantautore : Claudio Santamaria: 'Grazie a lui ho imparato a cantare dal vivo' Ad omaggiarlo miriadi di cover band, spettacoli teatrali, libri, trasmissioni e serie tv , come quella della Rai con Claudio ...

Abruzzo - D’Alfonso non molla la doppia poltrona. Il presidente – senatore va a Roma? Salta (Ancora) consiglio regionale : Di dimettersi non ha alcuna intenzione. Il governatore dell’Abruzzo e neosenatore, Luciano D’Alfonso, resta incollato alla doppia poltrona. Nonostante un parere del Servizio legislativo della stessa Regione da lui presieduta, una sentenza della Corte costituzionale e i numerosi appelli delle opposizioni – tanto in Regione quanto in Parlamento – a lasciare l’incarico di presidente della giunta. L’ultimo, in ordine di tempo, è piovuto oggi dagli ...