Anche Dota 2 segue la moda dei Battle Royale

(Di mercoledì 9 maggio 2018) E' arrivato il momento dell'anno in cui gli appassionati di2 contano i giorni che mancano al "The International", la più grande competizione al mondo.Ebbene, riporta Gamingbolt, L'InternationalPass 2018 è disponibile e offre una serie di contenuti interessanti, tra i quali vi è unalità simildi2.Sul sito ufficiale possiamo leggere: "Affronta un labirinto pieno di mostri, meraviglie e molte altre squadre nemiche da tre giocatori mentre sei alla ricerca del formaggio più raro di Roshan, e combatti per essere l'ultima squadra rimasta in piedi. Dovrai muoverti attentamente per guadagnare XP e Oro necessari per distruggere i tuoi avversari, ma non metterci troppo tempo: il potere del formaggio di Roshan sta causando dei cedimenti che si stanno dirigendo in direzione del centro di Underhollow. Presto non sarà rimasto alcun posto dove poter scappare".Read ...