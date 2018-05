Anas : presentato progetto megalotto 3 nuova statale Jonica : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – L’ Anas presenta il progetto del terzo megalotto della nuova strada statale 106 ‘ Jonica ”. La presentazione si è tenuta questa mattina, presso la sala convegni dell’Area Archeologica di Sibarie vi hanno preso parte, tra gli altri, l’amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani e il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, anche per fare il punto sui lavori in corso ...

Anas : presentato progetto megalotto 3 nuova statale Jonica (3) : (AdnKronos) – Nella giornata di oggi presso la sede della Regione Calabria a Germaneto, è stata presentata anche una ipotesi di tracciato del collegamento tra Crotone e Catanzaro per il quale Anas ha avviato uno studio trasportistico che prende in esame tutte le possibili soluzioni. La strada statale 106 ‘Jonica” è stata interessata, oltre che dai lavori di ampliamento e ammodernamento, anche da interventi di messa in ...