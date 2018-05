Amici 17 | ecco i VIP che tifano per Emma e Carmen | video

In ospedale dopo Amici 2018 : "È tutto ok" - ecco cosa sta succedendo : Marco Bocci è in ospedale e tutti i fan sono molto preoccupati per lui, così come lo è il pubblico di Amici 2018, dove è impegnato nella commissione esterna. Non si conoscono i dettagli del malore dell'attore, se di malore possiamo parlare, ma da qualche giorno non si sentiva bene e lo sapevamo anche perché non ha potuto presenziare alla puntata del Serale di sabato 5 maggio. La sua poltrona è stata occupata da Emma Marrone per l'occasione, ma ...

Ad Amici 2018 è lei LA VINCITRICE : ecco cosa succede : La VINCITRICE di ballo di Amici 2018 sarà Lauren Celentano? In gara sono rimasti in due, per quanto riguarda il circuito danza, e fra loro c'è il vincitore: Lauren dovrà vedersela con Bryan, che tra l'altro ha anche chiesto di cambiare squadra per avere un confronto diretto con la ballerina che fino a pochi giorni fa era la sua compagna di squadra. Questa scelta ce la saremmo aspettata dalla produzione stessa, per avere un ballerino in ogni ...

Amici 17 : Bryan spiazza tutti e passa alla squadra bianca - ecco il motivo : La diciassettesima stagione di "Amici di Maria De Filippi" continua a stupire tutti i telespettatori. Alcune ore fa Bryan Ramirez ha lasciato la squadra blu per passare a quella bianca. Una decisione inaspettata che ha creato una serie di polemiche tra i fan del talent show Mediaset. La notizia è stata resa nota ieri pomeriggio durante la messa in onda della fascia quotidiana su Real Time. In un video si vede il giovane ballerino di colore ...

Vita da cani? Magari!!! Ecco tutte le attenzioni e cure per gli Amici a 4 zampe [fashion pet] : L’amore per gli animali domestici è palese: secondo i dati del Rapporto Assalco-Zoomark 2017 nel nostro Paese ci sono ben 60 milioni di pet, in media uno per ciascun abitante e 2,3 per ogni famiglia. Proprio partendo da questo dato è nata una curiosa ricerca proposta da vente-privee, pioniere e leader delle vendite-evento online, che ha coinvolto i propri clienti a proposito della sempre maggiore importanza riconosciuta agli animali ...

Ripescaggio ad Amici 2018? Ecco cosa sta succedendo e le anticipazioni su sabato 12 maggio : Tutti si aspettano, dalle anticipazioni di Amici 2018, un Ripescaggio per sabato 12 maggio, ma è davvero possibile? Il pubblico è in rivolta, tra chi ha già smesso di guardare questa edizione e chi ha promesso di farlo dopo la puntata di sabato sera, che è stata a dir poco inaccettabile, ai limiti della presa in giro verso il pubblico che dovrebbe essere ascoltato di più. Quattro eliminati e una sfida assurda in sospeso hanno fatto spalancare ...

Ballando contro Amici : ecco chi ha vinto la sfida del sabato sera : E' stato un sabato sera caldo per la contesa di ascolti fra 'Ballando con le stelle' di Milly Carlucci e 'Amicì' di Maria De Filippi. Il programma di Rai1 ha avuto nella la prima parte, ''Ballando...

Ermal Meta canta ad Amici col piccolo Giuseppe/ Video - si commuove di nuovo il cantante albanese : ecco perché : Ermal Meta canta ad Amici col piccolo Giuseppe, Video, si commuove di nuovo il cantante albanese: ecco perché. Nuova esibizione assieme per Meta e il suo giovanissimo fan(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 11:54:00 GMT)

Amici 2018 - eliminati quinta puntata : ecco chi è stato fatto fuori Video : Grande attesa questa sera pr la quinta puntata del serale [Video] di Amici 2018. Il talent show di Maria De Filippi si sta avviando verso il giro di boa di questa diciassettesima edizione e dopo ben due settimane dove abbiamo visto che non ci sono stati eliminati dalla gara, ecco che questa sera c'è stata una vera e propria mattanza di concorrenti dalla scuola, i quali hanno dovuto abbandonare immediatamente la gara dopo la prima manche. ecco ...

MARCO BOCCI NON SARÀ AL SERALE DI Amici/ Ecco perché : Arisa al suo posto nella commissione esterna : MARCO BOCCI questa sera non SARÀ presente nella quinta puntata del SERALE di AMICI 2018. A sostituirlo ci SARÀ Arisa, che prenderà il suo posto fra i membri della commissione esterna.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:15:00 GMT)

De Sica e Boldi 'Amici come prima' : riecco Don Buro e il 'romanaro' : Anzi, proprio negli studi di Sky Sport chiarì la genesi di questa presunta fede biancoceleste: "In realtà non seguo molto il calcio, diciamo che mi piacciono le belle giocate, vedo le partite più ...

Amici 17 - niente serale per Marco Bocci : ecco chi lo sostituirà : Marco Bocci non sarà tra i giudici della Commissione Esterna di Amici 17 per la puntata del serale di sabato. L'attore sembra essere stato colpito da una banale influenza. A sostituire il marito di ...

Marco Bocci “salta” una puntata di Amici : ecco perché e chi lo sostituisce : Amici 2018: Marco Bocci assente dal quinto Serale Sabato 5 maggio nel quinto Serale di Amici 2018 Marco Bocci non ci sarà. Ad anticiparlo è Dagospia, secondo cui domani sera l’attore non siederà tra i giudici della Commissione Esterna. Dopo che la scorsa settimana ha rivisto la sua “ex” Emma Marrone, domani l’interprete di Squadra Antimafia […] L'articolo Marco Bocci “salta” una puntata di Amici: ecco ...

Nadia Toffa dà buca a Maria De Filippi : non la vedremo ad Amici. Ecco cosa è successo : FUNWEEK - Nadia Toffa dà buca a Maria De Filippi e non parteciperà alla prossima puntata di Amici, nella quale sarebbe dovuta essere presente come guest star. L'inviata de Le Iene si mostra con le ...

Stefano De Martino diventa Professore ad Amici? Ecco chi potrebbe sostituire : Stefano De Martino news: da settembre Professore ad Amici? Il gossip di Nuovo Tv Novità all’orizzonte per la carriera di Stefano De Martino. Ad appena 28 anni, l’ex marito di Belen Rodriguez potrebbe togliere i panni di ballerino per indossare quelli di Professore. Secondo quanto riporta Nuovo Tv, Maria De Filippi starebbe vagliando la possibilità […] L'articolo Stefano De Martino diventa Professore ad Amici? Ecco chi potrebbe ...