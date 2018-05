Ambra Angiolini sbotta in radio alla domanda su Massimiliano Allegri | “Come va?” Baci a

Viva l'Italia - su Rai 3/ Info streaming del film con Raoul Bova e Ambra Angiolini (oggi - 4 maggio 2018) : Viva l'Italia, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 4 maggio 2018. Nel cast: Raoul Bova, Ambra Angiolini e Michele Placido, alla regia Massimiliano Bruno. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:20:00 GMT)

VIVA L'ITALIA/ Su Rai 3 il film con Raoul Bova e Ambra Angiolini (oggi - 4 maggio 2018) : VIVA L'ITALIA, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 4 maggio 2018. Nel cast: Raoul Bova, Ambra Angiolini e Michele Placido, alla regia Massimiliano Bruno. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:15:00 GMT)

Ambra Angiolini a Mediaset : all’attrice è stata proposta una nuova fiction : Ambra Angiolini dopo la Rai corteggiata da Mediaset: la rete le avrebbe proposto una nuova fiction Il flop di ascolti registrato in Rai ha costretto Ambra Angiolini ad abbandonare il palco di Cyrano prima del previsto. All’attrice però, stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, sarebbe stato proposto un altro lavoro in TV. Un […] L'articolo Ambra Angiolini a Mediaset: all’attrice è stata proposta una nuova ...

Ambra Angiolini - la conduttrice devolve in beneficenza il cachet del Concertone (ma la rete parla solo del suo maglione firmato) : Qualsiasi cosa faccia, Ambra Angiolini finisce nel vortice delle polemiche. L’ultima: Ambra è stata messa alla gogna per essersi presentata sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, quello organizzato dai tre sindacati confederati italiani nel giorno della Festa dei Lavoratori, con un maglione firmato, neanche suo. Circa 350 euro di capo, realizzato dalla stilista dalla Alberta Ferretti, possono fare sì rumore. Peccato che nessuno ...

Ambra Angiolini risponde alle polemiche sul pullover da 325 euro : "Però i miei slip costava pochissimo" : "Però i miei slip costavano pochissimo!". Ambra Angiolini risponde ai social, dopo le polemiche generate dalla sua scelta di indossare un pullover da 325 euro firmato Alberta Ferretti, sul palco del concertone del primo maggio. Molti utenti l'hanno accusata di ipocrisia, ma lei, con un post sul suo profilo Instagram, non fa marcia indietro."Ora posso riappropriarmi delle parole dette", si legge nella didascalia di una foto che mostra una ...

Ambra Angiolini con la maglia da 300 euro. E gli utenti la bocciano : "Non è una vera comunista" : Quella maglia è troppo costosa. E così Ambra Angioni è stat insultata sui social a causa dell'outfit indossato al Concertone del Primo Maggio a Roma. Il motivo che ha fatto scattare la gogna mediatica?...

Ambra Angiolini sul palco del Concertone con un maglione da circa 400 euro : la polemica su Twitter : “Ma Ambra al Concertone del primo maggio con un maglione di Alberta Ferretti cosa rappresenta? Sicuramente non il primo maggio“. Questo è uno dei tanti tweet che ieri, durante il famoso Concertone, hanno sottolineato la scelta della conduttrice, Ambra Angiolini, di presentarsi sul palco con un maglione della stilista Alberta Ferretti. Costo, circa 350 euro. Inutile dire che forse, azzardiamo, anche tanti dei look sfoggiati dai ...