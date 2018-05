Amber Portwood di Teen Mom è diventata mamma

blogo

(Di mercoledì 9 maggio 2018) 27enne protagonista diMom, programma MTV nonché spin-off del programma 16 anni e incinta,è (ri)per davvero. Come annunciato da Us Weekly, laha dato alla luce James, primo pargolo avuto con il fidanzato Andrew Glennon.Per lasi tratta del secondo figlio, 9 anni dopo la nascita di Leah, avuta con l'ex fidanzato Gary Shirley. Appena nato James,ha subito pubblicato una tenera foto sui social, in cui stringe con amore l'ultimo arrivato in casa.prosegui la letturadiMom èpubblicato su Gossipblog.it 09 maggio 2018 11:09.