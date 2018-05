Amber County | arriva la demo per il punta e clicca italiano ispirato a Twin Peaks

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Possiamo finalmente provaree avere un anteprima della storia che coinvolge il detective Steven O'Hara, come riporta VG247 da oggi è infatti disponibile ladel gioco., per chi non lo sapesse, è unibrido tutto, il gioco è infatti realizzato da Francesco Cucchiella. Il gioco è collocabile a metà strada tra i vecchie le avventure narrative in prima persona, il progetto è inoltrema allo stesso tempo mantiene una sua identità propria affrontando tematiche come il tempo, sogni e realtà, e con uno stile grafico peculiare.La storia ruota attorno alla misteriosa figura del detective Steven O'Hara, cieco dalla nascita e divenuto famoso per la sua abilità nel risolvere i casi attraverso i sogni. A causa di un incubo ricorrente si ritroverà adma quello che non sa è che il suicidio del giovane ...