Allerta meteo | dopo le bombe d' acqua arriva il ciclone islandese

Allerta meteo Lombardia - monitorato il Seveso : attivato il piano di emergenza idrica : Presa visione di un’imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di Allerta regionale, il Comune ha convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. “Il Comune – si legge nella nota – ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di ...

Allerta meteo della Protezione Civile - ancora maltempo : piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – A causa di una vasta area depressionaria presente sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, nelle prossime ore impulsi freddi in quota accentueranno le condizioni di maltempo, specie sulle regioni meridionali italiane, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta meteo in 10 regioni : Allerta gialla della Protezione civile in 10 regioni. La criticità si segnala su Lombardia e Piemonte centro-settentrionali, Alta Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, su tutti i bacini pugliesi, ...

Meteo : Allerta gialla Protezione civile in 10 regioni : allerta gialla della Protezione civile in dieci regioni per rischio idraulico ed idrogeologico. Sono Lombardia, Basilicata, Calabria, Molise, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria, Piemonte, Veneto, secondo ...

Allerta meteo Campania : nuovo avviso di criticità per piogge e temporali : Nuova Allerta Meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e temporali: l’ha diramata la Protezione civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo. Si prevedono “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi. Possibili raffiche di vento nei temporali“. In particolare, i fenomeni temporaleschi saranno ...

Meteo - ancora maltempo : Allerta in molte regioni per forti temporali e grandine : Prosegue un periodo decisamente instabile sulla penisola: piogge e temporali anche violenti saranno ancora protagonisti durante questa settimana.Continua a leggere

Allerta meteo - pesante avviso della Protezione Civile : temporali su tutta Italia - colpito il Nord e buona parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Europa centro-meridionale e l’Italia. Nelle prossime ore impulsi di aria fredda accentueranno l’instabilità sulle regioni settentrionali e parte del Centro-Sud, dove si registreranno precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo Lombardia : rischio temporali - monitorato il fiume Seveso : Allerta meteo a Milano per forti temporali a partire da stasera. Il Comune ha attivato il servizio di monitoraggio dei fiumi. “Visto l’avviso regionale di criticità per rischio idraulico e temporali forti nell’area del nodo idraulico di Milano, dalle ore 18 di oggi e fino a domani il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Centro di via Drago al fine di effettuare il monitoraggio ...

Allerta meteo Lazio : criticità gialla per temporali dal pomeriggio per 36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal pomeriggio di oggi, martedì 8 maggio e per le successive 24-36 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, ...

Allerta meteo Campania : criticità gialla per temporali dalle 12 : Allerta Meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e temporali, diramata la Protezione civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica. Si prevedono “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi. Possibili raffiche di vento nei temporali“. In particolare, i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una ...

