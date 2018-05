Allerta meteo della Protezione Civile | ancora maltempo | piogge e temporali su gran parte

Allerta meteo in 10 regioni : Allerta gialla della Protezione civile in 10 regioni. La criticità si segnala su Lombardia e Piemonte centro-settentrionali, Alta Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, su tutti i bacini pugliesi, ...

Meteo : Allerta gialla Protezione civile in 10 regioni : allerta gialla della Protezione civile in dieci regioni per rischio idraulico ed idrogeologico. Sono Lombardia, Basilicata, Calabria, Molise, Lazio, Puglia, Toscana, Umbria, Piemonte, Veneto, secondo ...

Allerta meteo Campania : nuovo avviso di criticità per piogge e temporali : Nuova Allerta Meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e temporali: l’ha diramata la Protezione civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo. Si prevedono “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi. Possibili raffiche di vento nei temporali“. In particolare, i fenomeni temporaleschi saranno ...

Meteo - ancora maltempo : Allerta in molte regioni per forti temporali e grandine : Prosegue un periodo decisamente instabile sulla penisola: piogge e temporali anche violenti saranno ancora protagonisti durante questa settimana.Continua a leggere

Allerta meteo - pesante avviso della Protezione Civile : temporali su tutta Italia - colpito il Nord e buona parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Europa centro-meridionale e l’Italia. Nelle prossime ore impulsi di aria fredda accentueranno l’instabilità sulle regioni settentrionali e parte del Centro-Sud, dove si registreranno precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo Lombardia : rischio temporali - monitorato il fiume Seveso : Allerta meteo a Milano per forti temporali a partire da stasera. Il Comune ha attivato il servizio di monitoraggio dei fiumi. “Visto l’avviso regionale di criticità per rischio idraulico e temporali forti nell’area del nodo idraulico di Milano, dalle ore 18 di oggi e fino a domani il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il Centro di via Drago al fine di effettuare il monitoraggio ...

Allerta meteo Lazio : criticità gialla per temporali dal pomeriggio per 36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal pomeriggio di oggi, martedì 8 maggio e per le successive 24-36 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, ...

Allerta meteo Campania : criticità gialla per temporali dalle 12 : Allerta Meteo dalle 12 su tutta la Campania per piogge e temporali, diramata la Protezione civile della Regione con conseguente criticità idrogeologica. Si prevedono “precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità, soprattutto sulle zone a ridosso dei rilievi. Possibili raffiche di vento nei temporali“. In particolare, i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una ...

Bomba d'acqua a Roma Nord : danni alla stazione di Prima Porta Nuova Allerta meteo per mercoledì : Bomba d'acqua oggi pomeriggio su Roma Nord. Il maltempo ha provocato danneggiamenti alla stazione di Prima Porta. Intanto c'è una Nuova allerta meteo per mercoledì. Problemi al traffico su tutto il ...

Allerta meteo Lazio : maltempo e temporali da domani per 18 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal mattino di domani, martedì 8 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di ...