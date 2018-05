Alle elezioni Paolo Gentiloni candidato premier centrosinistra

Caos Forza Italia : partito lacerato Silvio terrorizzato dAlle elezioni Si vota a luglio? Incubo 5%. Inside : Tutto e il contrario di tutto. La mossa del governo "neutrale" e "di servizio" di Sergio Mattarella spiazza Forza Italia e Silvio Berlusconi. Mentre tutti pensavano già al voto a luglio sotto l'ombrellone, il leghista Giancarlo Giorgetti esce allo scoperto chiedendo... Segui su affarItaliani.it

Il "governo di Mattarella" non ha i numeri : M5s e Lega portano l'Italia Alle elezioni : Il governo 'neutrale' proposto dal presidente Sergio Mattarella non sembra avere una maggioranza: il Partito democratico è l'unico ad aver esplicitato il sostegno al governo di garanzia. No da tutto il...

Di Maio rassicura i suoi eletti : "Alle prossime elezioni le liste resteranno le stesse" : In modo così chiaro non lo ha detto mai e il momento di annunciare la deroga al limite dei due mandati ormai è arrivato. Quindi, alla fine di una delle giornate più lunghe dopo il 4 marzo, alla luce del fallimento relativo alla creazione di un governo politico, la rassicurazione che tanti parlamentari M5s volevano ascoltare è stata comunicata. "Visto che la legislatura praticamente non è iniziata - ha detto ...

Tunisia - Alle elezioni crolla l'affluenza. I giovani disertano le urne : È del 34,4% il tasso ufficiale definitivo di affluenza alle urne delle prime elezioni comunali post-rivoluzione. Lo ha annunciato il presidente della Commissione Superiore Indipendente per le elezioni (Isie), che sovrintende alla macchina elettorale, Mohamed Tlili Mansri, precisando che si sono recati alle urne 1.796.154 elettori sugli oltre 5 milioni e 300 mila aventi diritto.Confermato dunque il dato principale di questa tornata ...

Casting per L’Isola di Pietro 2 in Sardegna con Gianni Morandi : come partecipare Alle selezioni : Al via i Casting per L'Isola di Pietro 2. Gianni Morandi torna con la seconda stagione di uno dei successi Mediaset dello scorso autunno, le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Sardegna, più precisamente a Carloforte, città che lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico su Canale5. Per la seconda stagione ci sono ottime novità. Secondo quanto si apprende dai Casting per L'Isola di Pietro 2, insieme a Gianni Morandi ...

Se Alle elezioni di Pisa i grillini candidano un livornese : Le elezioni amministrative si avvicinano. L'appuntamento è per il prossimo dieci giugno. I partiti serrano le fila e studiano le strategie utili a ribadire un trend, come nel caso del centrodestra, o a invertitlo, come in quello del centrosinistra.In Toscana, ormai quasi ex roccaforte rossa, si voterà in città importanti. Pisa e Siena su tutte. Altri comuni interessati, tra gli altri, sono Massa, Pescia, Pietrasanta, Campi Bisenzio e Monte ...

Lega e fascisti insieme Alle elezioni : succede a Fiumicino : Ma non si può dire che molti candidati del Carroccio non siano vicini al mondo dell'estrema destra. Basti pensare alla rivendicazione della vittoria elettorale di Massimiliano Bastoni e Igor Iezzi da ...

Cosa si aspettano gli italiani dai partiti a due mesi dAlle elezioni del 4 marzo : In attesa del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, le posizioni dei partiti, a due mesi dal voto del 4 marzo, appaiono di fatto immutate. L’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha chiesto agli italiani quale alleanza di Governo sarebbe oggi preferibile per il Paese: se un terzo dei cittadini guarda ormai ad un ritorno alle urne entro l’anno, 3 italiani su 10 continuano ad auspicare un Esecutivo del ...

Alle elezioni ha vinto il basso. Non la destra né la sinistra : V’è un punto che proprio non riesce a passare. Che, di più, non deve passare. Che i signori delle superstrutture e i padroni del discorso vogliono con tutte le loro (peraltro non esigue) forze che non passi. Alle elezioni di marzo non ha vinto il centrodestra. Non ha vinto il centrosinistra. Non ha perso il centrodestra. Non ha perso il centrosinistra. Semplicemente, ha vinto il basso. E ha perso l’alto. Ha vinto il basso, ossia il ...

Elezioni Ragusa : i bAlletti del centrodestra in attesa del deus ex machina : A Ragusa continuano i balletti del centrodestra in attesa del "deus ex machina". In vista delle Elezioni si attende la trasferta di Miccichè.

Inesauribile Gentilini : a 89 anni si sposa di nuovo e corre Alle elezioni : Inesauribile Gentilini. L'ex sindaco di Treviso Giancarlo, noto per le sue uscite sempre fuori dai confini del politically correct, torna ancora una volta a stupire.Alla tenera età di 89 anni, a soli sei mesi dalla morte della moglie, l'esponente trevigiano della Lega ha deciso di volersi sposare di nuovo. "Sono un uomo che non sa stare da solo, meno che mai a questa età", spiega con candore. Le pubblicazioni, che annunciano le nozze dell'ex ...

Di Maio contro Salvini 'Dice no Alle elezioni per i guai finanziari'. Leghista 'Basta insulti - pronto a tavolo' : ROMA - Il clima tra 5Stelle e Lega si fa tesissimo. A lanciare l'attacco nei confronti di Matteo Salvini è il leader del Movimento, Luigi Di Maio. Prima su Twitter scrive: 'Non è possibile nessun ...

L'uomo che tirò le scarpe a Bush candidato Alle elezioni in Iraq : Sarà un mese di appuntamenti elettorali quello di maggio e tra i Paesi che andranno alle urne c'è anche l'Iraq, i cui cittadini dovranno scegliere i membri del nuovo parlamento. E dove in lizza per un ...

In Turchia Alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si Alleeranno contro Erdogan : Il principale partito di opposizione in Turchia, il Partito popolare repubblicano (CHP, la sigla in turco), si alleerà con altri tre partiti di opposizione alle prossime elezioni parlamentari, convocate anticipatamente dal presidente Recep Tayyip Erdogan. L’accordo verrà firmato alle 15 The post In Turchia alle prossime elezioni quattro partiti di opposizione si alleeranno contro Erdogan appeared first on Il Post.