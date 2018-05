Allarme 118 | mancano medici e autisti | ' Servono assunzioni'

L’ Allarme del Sis 118 : “Ambulanze senza medici e infermieri. Situazione più grave al nord” : Mario Balzanelli, presidente nazionale del Sis 118, in una nota ha denunciato come nella stragrande maggioranza delle ambulanze non sia presente personale sufficientemente qualificato.Continua a leggere

“Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada. I centralini delle forze dell’ordine e del 118 presi d’assalto : Allarme totale. Poi si scopre cosa è successo “Due esplosioni fortissime”. Paura in Nord Italia - gente in stada : Due terrificanti esplosioni hanno sconvolto i cittadini della zona Nord della Lombardia, da Varese a Bergamo è accaduto nella mattina di giovedì quando due violentissimi boati hanno messo tutti in allarme. Da quel momento i centralini delle forze dell’ordine e del 118 sono stati presi d’assalto e su Twitter sono fioccate le richieste di spiegazione. Il rumore è stato talmente forte da essere stato avvertito anche ad Aosta e in Piemonte, ...