Alert di Padoan | stallo politico può frenare investimenti

Padoan : aumento Iva può essere evitato con legge bilancio 2019. Alert su incertezza politica : "Il rialzo dell'Iva può essere evitato" con la legge di bilancio per il 2019. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un discorso proferito di fronte alle Commissioni speciali riunite di Camera e Senato, in occasione dell'audizione sul Def.