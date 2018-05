Aldo Moro | Mattarella in via Caetani per il 40 esimo anniversario

Aldo Moro - 40 anni dopo : dopo aver ricordato il 16 marzo scorso i 40 anni della strage di via Fani, giorno del rapimento di Aldo Moro e dell'uccisione della sua scorta, il 9 maggio è tempo di omaggiare lo statista democristiano nel giorno della sua condanna a morte da parte delle Brigate Rosse, che fecero poi ritrovare il corpo in una Renault Rossa in Via Caetani, a Roma.Il 9 maggio è diventata così, in Italia, la Giornata italiana in memoria delle Vittime del ...

Aldo Moro - l'omaggio di Mattarella. Le parole di Gentiloni : Corone di fiori per i 40 anni dal ritrovamento del corpo dell'onorevole. Il premier: "La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica"

Quarant'anni l'omicidio di Aldo Moro Mattarella depone una corona : 'Oggi minaccia terroristica diversa' : In occasione del 40esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro si è svolta in via Michelangelo Caetani la cerimonia di commemorazione. Una corona è stata deposta dal Presidente della ...

Omicidio Aldo Moro - 40 anni tra Br e misteri/ Gentiloni "delitto pesa su coscienza Italia" : discorso del '68 : Omicidio Aldo Moro, 40 anni fa ritrovamento in Via Caetani a Roma: tra misteri, Br e accuse. Gentiloni, 'suo delitto pesa sulla coscienza Italia'.

Aldo Moro - 40 anni fa l'assassinio dello statista. Gentiloni : : Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove il presidente della Dc fu ritrovato dentro quella Renault rossa, dopo essere stato rapito dalle Br 55 giorni prima in un agguato in via ...

Le parole sul caso Aldo Moro : Negli ultimi mesi, a 40 anni dal sequestro e dall’assassinio di Aldo Moro, è aumentato il ritmo delle uscite di testi dedicati a quei fatti. Leggi

Quarant'anni fa veniva ucciso Aldo Moro - Mattarella depone una corona a via Caetani : 'Oggi minaccia terroristica ha forme nuove' : ... da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da ...

Aldo Moro - Gentiloni : “La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica” : “Quaranta anni fa le BR lasciavano in via Caetani il cadavere di Aldo Moro. L’Italia rende omaggio alla memoria di un vero statista. La sua visione politica e culturale ha segnato il nostro Novecento. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, nell’anniversario del ritrovamento del corpo dell’allora presidente del Consiglio della Dc, ...

Quarant’anni fa la morte di Aldo Moro. Gentiloni : “Un peso sulla coscienza della Repubblica” : Quarant’anni dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, la politica rende omaggio allo statista assassinato dalle Brigate Rosse dopo una lunga prigionia e dopo la strage di via Fani. In via Caetani, dove i terroristi fecero ritrovare la salma dello statista nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

Aldo Moro - il ricordo dello statista a 40 anni dalla morte. Gentiloni 'La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica' : La sua visione politica e culturale ha segnato il nostro Novecento. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica'. 40 anni fa le BR lasciavano in via Caetani il cadavere di #AldoMoro L'...