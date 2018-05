Aldo Moro | 40 anni fa il ritrovamento del corpo Gentiloni | Uccisione pesa su

Ascolti tv ieri - Aldo Moro – Il professore vs Grande Fratello 15 | Auditel 8 maggio 2018 : Cosa dicono i dati Auditel dell’8 maggio 2018? Chi ha vinto nella sfida degli Ascolti tv di ieri fra Aldo Moro – Il professore e il Grande Fratello 15? Nella prima serata di martedì le due ammiraglie avversarie si sono date filo da torcere proponendo ai telespettatori due prodotti molti diversi. Su Rai 1 è andato in onda, alla vigilia del 40° anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, un vero e proprio omaggio al ...

Aldo Moro - a 40 anni dalla morte : il suo sacrificio cambiò l’Italia : Aldo Moro, a 40 anni dalla morte: il suo sacrificio cambiò l’Italia Aldo Moro, a 40 anni dalla morte: il suo sacrificio cambiò l’Italia Continua a leggere L'articolo Aldo Moro, a 40 anni dalla morte: il suo sacrificio cambiò l’Italia proviene da NewsGo.

Aldo Moro e Peppino Impastato - la scuola ha il vizio di dimenticare : Negli anni Ottanta, quando frequentavo le scuole medie Dante Alighieri di Offanengo, il professore di Educazione fisica Giuseppe Ferrari, prima d’iniziare a farci fare i consueti giri di corsa intorno alla palestra, ogni 9 maggio, ci chiedeva di restare un minuto in silenzio per ricordare l’uccisione di Aldo Moro. Qualcun altro in classe leggeva una circolare. Per quell’anno era finita lì. Ricordo solo che l’insegnante di Musica, Claudio De ...

Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...

Morte di Aldo Moro 40 anni dopo : mercoledì 9 maggio pieno di speciali Rai : Cronaca di un sequestro" dove Ezio Mauro ripercorre, in questo film-documentario, i 55 giorni che cambiarono la storia d'Italia: quelli del sequestro e dell'uccisione, per mano delle Brigate Rosse, ...

Liberare Aldo Moro dal "caso Moro" : L'immagine che abbiamo di Aldo Moro è quella di un prigioniero, con la barba lunga, i capelli spettinati, lo sguardo fisso e la camicia sbottonata. È un'immagine ma anche un contenuto, perché fissa nella memoria del paese un momento tragico della sua storia. Il leader indiscusso della Democrazia cristiana e del paese si avvia verso la morte. È il 1978 e quei 55 giorni del sequestro, con la strage degli uomini della ...

Aldo Moro - la rabbia della figlia : "La verità è diversa - denuncerò lo Stato italiano" : Il 9 maggio 1978 Aldo Moro è Stato ucciso dalle Brigate Rosse. In occasione del 40esimo anniversario della scomparsa del padre, Maria Fida Moro - primogenita del presidente della Democrazia Cristiana -...

Aldo Moro - il professore : lo statista visto dai suoi studenti Video : Al di la' dei misteri che ancora avvolgono i 55 giorni più bui della Repubblica italiana, a 40 anni dal suo assassinio c’è ancora una parte della vita di Aldo Moro che non è molto nota, quella di docente universitario. A colmare questa lacuna è stato il libro scritto dal giornalista Rai Giorgio Balzoni che ne è stato studente assieme alla moglie Fiammetta Rossi, anch’essa giornalista Rai. Dal libro nasce una docufiction di grande effetto che va ...

GIORGIO BALZONI - Aldo Moro IL PROFESSORE/ Chi è il suo ex-studente "era un uomo diverso da tutti" : GIORGIO BALZONI è l'ex allievo di ALDO MORO che con il suo libro dal titolo "ALDO MORO Il PROFESSORE" ha ispirato la docu-fiction in onda oggi su Rai uno(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:29:00 GMT)

Aldo Moro - il professore : lo statista visto dai suoi studenti : Al di là dei misteri che ancora avvolgono i 55 giorni più bui della Repubblica italiana, a 40 anni dal suo assassinio c’è ancora una parte della vita di Aldo Moro che non è molto nota, quella di docente universitario. A colmare questa lacuna è stato il libro scritto dal giornalista Rai Giorgio Balzoni che ne è stato studente assieme alla moglie Fiammetta Rossi, anch’essa giornalista Rai. Dal libro nasce una docufiction di grande effetto che va ...

Aldo Moro - Il Professore/ Su Rai 1 il film con Sergio Castellitto : settimo attore a interpretare lo statista : In occasione dei 40 anni dall’uccisione del presidente della Dc, Rai 1 propone il film "Aldo Moro. Il Professore", con Sergio Castellitto. Appuntamento questa sera, 8 maggio, alle 21.25.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:47:00 GMT)

Aldo Moro Il Professore | Diretta : [live_placement] Aldo Moro Il Professore | Anticipazioni Alla vigilia del 40° anniversario della morte del presidente DC, Rai 1 trasmette in prima tv la docu-fiction Aldo Moro - Il Professore, con Sergio Castellitto, per la regia di Francesco Miccichè, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 1. Un modo inedito di ricordare lo statista, raccontato qui dal punto di vista degli studenti che con lui si sarebbero dovuti laureare; un modo diverso per ...

A 40 anni dall'assassinio di Aldo Moro - ricordare sempre dimenticare mai : Sono stati due decenni terribili, la memoria storica ci ricorda che, fra vittime individuali, stragi terroristiche e violenza politica, gli "anni di piombo", nel nostro Paese sono rappresentati da ...